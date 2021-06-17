Можно ли ослепнуть из-за повышенного холестерина
Если не контролировать уровень холестерина, можно также столкнуться с проблемами со зрением. По данным специалистов Государственного университета Нью-Йорка, перенасыщение крови холестерином может вызывать в некоторых случаях потерю зрения. Это происходит из-за накопления жировых отложений в кровеносных сосудах, в результате чего нарушается кровообращение, что может привести к различным осложнениям.
«Увеличение холестерина может поспособствовать образованию бляшек, которые блокируют кровоток вокруг глаза. Если глаз из-за такой блокировки перестанет получать достаточное количества кислорода из крови, вы можете ослепнуть, и слепота будет сохраняться в течение нескольких часов», — сообщают ученые.
Человек рискует и вовсе ослепнуть, если сгусток, так называемый холестериновый эмбол, закупорит кровеносный сосуд, который питает глаз, вследствие чего может произойти инсульт глаза. Самостоятельно выявить нарушения невозможно, для этого необходима помощь офтальмолога. Поэтому чтобы вовремя обнаружить болезнь, важно регулярно проходить медицинские обследования.
Фото: freepik.com
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