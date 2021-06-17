Можно ли ослепнуть из-за повышенного холестерина

«Увеличение холестерина может поспособствовать образованию бляшек, которые блокируют кровоток вокруг глаза. Если глаз из-за такой блокировки перестанет получать достаточное количества кислорода из крови, вы можете ослепнуть, и слепота будет сохраняться в течение нескольких часов», — сообщают ученые.

Человек рискует и вовсе ослепнуть, если сгусток, так называемый холестериновый эмбол, закупорит кровеносный сосуд, который питает глаз, вследствие чего может произойти инсульт глаза. Самостоятельно выявить нарушения невозможно, для этого необходима помощь офтальмолога. Поэтому чтобы вовремя обнаружить болезнь, важно регулярно проходить медицинские обследования.