Можно ли избавиться от «простуды на губах» раз и навсегда

Однако это не значит, что так будет всегда: плохое питание, длительный стресс, переохлаждение или, наоборот, перегрев могут привести к активизации заболевания и она проявится в виде одиночных или массовых высыпаний, которые могут появиться не только на губах, но и на веках, лице, теле и слизистых. Если это одиночный эпизод, то достаточно обойтись приемом противовирусных препаратов или воспользоваться кремом против герпеса, но если рецидивы случаются часто, это верный признак того, что вам пора обратиться к врачу. «Высыпания раз в год – это, в принципе, хронический процесс. И если постоянно, каждый год происходит появление высыпания или проявление каких-то клинических герпесов, то все-таки стоит обратиться к специалисту, чтобы человека обследовали, подобрали профилактику. Если человек инфицирован, то проявляться этот вирус может всю жизнь. Но обострения не должно быть», – пояснила акушер-гинеколог Наталия Кореева, добавив, что избавиться от герпеса полностью на данный момент нельзя, но его можно перевести в «спящее» состояние, которое продлится долгие годы.

Фото: depositphotos

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