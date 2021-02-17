Может ли повреждение родинки привести к раку, рассказала российский онколог

Специалист добавила, что тем не менее травмированный невус требует правильного лечения. В качестве первой помощи себе стоит обработать поврежденную поверхность антисептическим средством, при необходимости остановить кровотечение – перекисью водорода. Можно наложить стерильную марлевую повязку и после этого обратиться к врачу за дополнительной помощью, если это необходимо. Насторожиться следует в том случае, если родинка начала чесаться, зудеть и появились болезненные ощущения, а также если ранка долго не заживает. А вот заклеивать пластырем поврежденное место не стоит.

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