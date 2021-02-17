Может ли повреждение родинки привести к раку, рассказала российский онколог
В беседе с онлайн-изданием «Росбалт» медик категорично заявила, что нет прямой связи между повреждением родинки и развитием онкологии. Это доказано многочисленными ретроспективными исследованиями ученых и врачей. «На сегодняшний день травма меланоцитарного невуса не является прямым показанием к его удалению. И уж тем более поводом для паники. Но однозначно является поводом для консультации с врачом и наблюдения в течение некоторого времени», — отметила Кунина.
Специалист добавила, что тем не менее травмированный невус требует правильного лечения. В качестве первой помощи себе стоит обработать поврежденную поверхность антисептическим средством, при необходимости остановить кровотечение – перекисью водорода. Можно наложить стерильную марлевую повязку и после этого обратиться к врачу за дополнительной помощью, если это необходимо. Насторожиться следует в том случае, если родинка начала чесаться, зудеть и появились болезненные ощущения, а также если ранка долго не заживает. А вот заклеивать пластырем поврежденное место не стоит.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!