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Может ли нижнее белье быть опасным для здоровья, отвечают врачи

Сколько моделей нижнего белья вы знаете? А какое предпочитаете? Еще каких-то 20 лет назад на пике популярности были стринги. Мода циклична, поэтому этот предмет гардероба имеет все шансы на триумфальное возвращение. Тем более что джинсы с низкой посадкой, штампы для волос и клеш уже вернулись! Однако существует мнение, что эта модель нижнего белья может навредить здоровью.
Может ли нижнее белье быть опасным для здоровья, отвечают врачи

Президент Ассоциации эстетической гинекологии и андрологии Владлена Аверина, практикующий гинеколог с 8-летним опытом Юлия Золотоноша и гинеколог-репродуктолог Петр Патий рассказали, вредны ли стринги для здоровья.

"Если бы это действительно было проблемой и было доказано, что стринги вредны, то гинекологи всего мира добились бы, чтобы об этом говорили, начиная со школьных лекций для девочек", – утверждает Владлена Аверина.

Основная проблема данной модели белья заключается в том, что она может натирать, но и это происходит при слишком плотном прилегании ткани. Дополнительный дискомфорт вызывает наличие геморроя, иногда это может сопровождаться болевыми ощущениями.

Петр Патий разделяет мнение коллеги и комментирует вопрос: «Стринги – это все же не радиация, и прямого вреда здоровью они нанести, скорее всего, не могут. В теории, из-за особенностей кроя они могут несколько облегчать миграцию микрофлоры с перианального участка в участок влагалища и раздражать кожу. Подчеркну: в теории».

Юлия Золотоноша Вердена подтверждает, что стринги могут вызвать проблему в женском организме, когда слишком сильно прилегают и не обеспечивают циркуляцию воздуха. Но стоит отметить, что такое может произойти и с другими моделями белья.

Чтобы белье было не только красивым, но еще и безвредным, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

– выбирайте натуральные ткани, синтетика может вызвать раздражение – носите свой размер во избежании натирания – на каждый день лучше выбрать комфортные шортики, а стринги оставить на особые случаи

Фото: Pexels

Источник: Vogue UA
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