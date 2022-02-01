Может ли нижнее белье быть опасным для здоровья, отвечают врачи
Президент Ассоциации эстетической гинекологии и андрологии Владлена Аверина, практикующий гинеколог с 8-летним опытом Юлия Золотоноша и гинеколог-репродуктолог Петр Патий рассказали, вредны ли стринги для здоровья.
"Если бы это действительно было проблемой и было доказано, что стринги вредны, то гинекологи всего мира добились бы, чтобы об этом говорили, начиная со школьных лекций для девочек", – утверждает Владлена Аверина.
Основная проблема данной модели белья заключается в том, что она может натирать, но и это происходит при слишком плотном прилегании ткани. Дополнительный дискомфорт вызывает наличие геморроя, иногда это может сопровождаться болевыми ощущениями.
Петр Патий разделяет мнение коллеги и комментирует вопрос: «Стринги – это все же не радиация, и прямого вреда здоровью они нанести, скорее всего, не могут. В теории, из-за особенностей кроя они могут несколько облегчать миграцию микрофлоры с перианального участка в участок влагалища и раздражать кожу. Подчеркну: в теории».
Юлия Золотоноша Вердена подтверждает, что стринги могут вызвать проблему в женском организме, когда слишком сильно прилегают и не обеспечивают циркуляцию воздуха. Но стоит отметить, что такое может произойти и с другими моделями белья.
Чтобы белье было не только красивым, но еще и безвредным, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
– выбирайте натуральные ткани, синтетика может вызвать раздражение – носите свой размер во избежании натирания – на каждый день лучше выбрать комфортные шортики, а стринги оставить на особые случаи
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