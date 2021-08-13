Москвичи вернутся в офис — требование о переводе сотрудников на удаленку отменяется с 13 августа

Кроме того, теперь мерить температуру сотрудникам нужно будет только в начале рабочего дня (раньше это требовалось делать каждые четыре часа), регулярное тестирование сотрудников на коронавирус также отменяется.

При этом отмечается, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Дополнительно были сняты ограничения для работы зоопарков, в том числе ограничения на посещение находящихся в них крытых павильонов.