Москвичи вернутся в офис — требование о переводе сотрудников на удаленку отменяется с 13 августа
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Указ был подписан 13 августа, сообщение об этом появилось на сайте мэра.
«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.
Кроме того, теперь мерить температуру сотрудникам нужно будет только в начале рабочего дня (раньше это требовалось делать каждые четыре часа), регулярное тестирование сотрудников на коронавирус также отменяется.
При этом отмечается, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Дополнительно были сняты ограничения для работы зоопарков, в том числе ограничения на посещение находящихся в них крытых павильонов.
Фото: pixabay
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