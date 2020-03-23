Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим из-за угрозы коронавируса

На эту меру пришлось пойти, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Как известно, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническим заболеваниями, находятся в зоне повышенного риска. Градоначальник призвал пенсионеров не выходить на улицу без крайней необходимости.

Работодатели при этом должны перевести работающих москвичей старше 65 лет на удаленный режим работы, в оплачиваемый отпуск, или на больничный. К слову, больничный лист доставят на дом - идти в поликлинику не нужно.

Также принято решение выплатить москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями разовую компенсацию в размере четыре тысяч рублей. Две будут выплачены авансом, а остальные после окончания домашнего карантина, сообщает ТВЦ.

По данным на 23 марта, количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 71 человека. Инфицированные вернулись из зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Всего диагноз подтвержден у 438 человек,17 - выздоровели. Такие данные приводит Роспотребнадзор. В мире число заболевших перевалило за 339 тысяч человек, более 14 тысяч стали жертвами вируса.

На фоне сложившейся ситуации российские власти приняли решение приостановить диспансеризацию населения.