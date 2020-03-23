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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим из-за угрозы коронавируса

Мэр Сергей Собянин призвал пожилых жителей столицы не выходить из дома без крайней надобности. Доставлять продукты на дом одиноким пенсионерам будут волонтеры.

На эту меру пришлось пойти, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Как известно, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническим заболеваниями, находятся в зоне повышенного риска. Градоначальник призвал пенсионеров не выходить на улицу без крайней необходимости.

Работодатели при этом должны перевести работающих москвичей старше 65 лет на удаленный режим работы, в оплачиваемый отпуск, или на больничный. К слову, больничный лист доставят на дом - идти в поликлинику не нужно.

Также принято решение выплатить москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями разовую компенсацию в размере четыре тысяч рублей. Две будут выплачены авансом, а остальные после окончания домашнего карантина, сообщает ТВЦ.

По данным на 23 марта, количество заболевших COVID-19 в России увеличилось на 71 человека. Инфицированные вернулись из зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Всего диагноз подтвержден у 438 человек,17 - выздоровели. Такие данные приводит Роспотребнадзор. В мире число заболевших перевалило за 339 тысяч человек, более 14 тысяч стали жертвами вируса.

На фоне сложившейся ситуации российские власти приняли решение приостановить диспансеризацию населения.

Фото: Pixabay

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