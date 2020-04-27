Москва приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом

Также она добавила, что в целом темпы заболеваемости по России по-прежнему растут. Виной тому новые очаги, которые обнаружены в больницах, общежитиях, домах престарелых, где сосредоточено большое количество людей и сложно соблюдать социальную дистанцию. А также на стройках, где, как правило, не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Однако радоваться пока рано. Попович отметила, что динамика распространения коронавируса в Москве и области сильно отличается от регионов, где все только начинается. «Усредненный рост по Москве показывает, что Москва в принципе вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», — сказала она.

Согласно данным на 27 апреля 2020 года, количество зараженных в России составило 87 147 случаев, из них за последние сутки – 6198. В общей сложности проведено более 3 миллионов тестов.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!