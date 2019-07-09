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Реальные истории молодых людей, которые вели здоровый образ жизни и не подозревали, что у них рак кишечника

Незначительные симптомы были, но они либо игнорировали их сами, либо их «успокаивали» врачи: «вы еще слишком молоды, чтобы беспокоиться об этом».

Недавние исследования показывают, что рак кишечника в возрасте до 50 лет растет: например, в возрастном диапазоне от 30 до 39 лет с 2005 года число случаев увеличивалось до 7,3% каждый год. Некоторые исследователи связывают это с ожирением — и это вводит в заблуждение, предупреждает Daily Mail. Издание рассказывает о нескольких реальных случаях, когда рак кишечника обнаруживали у стройных молодых людей, ведущих здоровый образ жизни.

Если рак кишечника выявляется на ранней стадии - на первом этапе - 95 процентов мужчин и 100 процентов женщин выживают в течение пяти и более лет. На четвертом этапе (который неизлечим) пятилетняя выживаемость снижается до 5 процентов для мужчин и 10 процентов для женщин.

История первая Задержка: ПЯТЬ лет Четвертая стадия рака кишечника

29-летняя Джордан Хадсон, учитель начальных классов, замужем, живет в Мидлсбро, Северный Йоркшир. Она 5 футов 8 дюймов ростом и весит 9,5 фунтов, то есть ее индекс массы тела (ИМТ) — 19 (в пределах «здорового» диапазона от 18,5 до 24,9).

«Будучи подростком, я плавала на соревнованиях, будучи взрослой, тренировалась в тренажерном зале до пяти раз в неделю, и незадолго до постановки диагноза я начала бегать полумарафоны.

Но в 2013 году я стала ходить в туалет намного чаще, стул стал рыхлым, и у меня было болезненное вздутие живота.

После нескольких посещений у моего терапевта был диагностирован синдром раздраженного кишечника (СРК). Помогло безглютеновое питание. Но затем, в январе 2018 года, в стуле появилась кровь, и начались сильные боли в спине.

Мой лечащий врач сказал, что это похоже как стресс, но я не испытывала никакого дополнительного стресса. Анализы крови были в рамках нормы. Однако однажды моя боль в спине стала настолько сильной, что я отправилась в Скорую помощь. Тамошний регистратор сказал, что это «почти на 100 процентов точно не рак» — из-за моего возраста, семейного анамнеза и анализов крови. Однако я потребовала колоноскопии исследование кишечника с помощью зонда, который вводится через анальное отверстие. Два дня спустя, в мае 2018 года, я узнала, что у меня неизлечимый рак кишечника, который распространился на мою печень, яичники и легкие.

Мне сделали операцию по удалению опухоли кишечника, яичников (у которых была отдельная опухоль), моего аппендикса и части брюшной стенки. С тех пор у меня было 20 курсов химиотерапии.

Несмотря на то что мне сказали, что мне осталось жить всего несколько месяцев, я все еще здесь, больше года спустя. Недавнее сканирование показало, что опухоли печени значительно уменьшились, было небольшое уменьшение опухолей легких, при этом мой кишечник оставался чистым. Но я не могу не думать о том, что могло быть, если бы мой рак был поднят раньше».

История вторая

Задержка: ПЯТЬ месяцев Четвертая стадия рака кишечника

36-летний Мо Хак, бывший директор по развитию студентов из Лондона, не женат. ИМТ — 23.

«В 2014 году я вел максимально здоровый образ жизни: я не курил, не пил и не ел нездоровую пищу, я бегал 5 или 10 км три раза в неделю. Но все было не так: у меня были спазмы в животе, я потерял 11 фунтов и постоянно ощущал упадок энергии.

Однажды у меня появилась сильная боль в животе, и я отправился в Скорую помощь. Анализы крови показали, что у меня анемия. Через два месяца колоноскопия показала, что это рак.

У меня было 18 циклов химиотерапии и операции по удалению толстой кишки, а также части желудка, и теперь у меня есть сумка для илеостомии, чтобы собирать стул. Мой отец умер от рака кишечника, но я все еще был потрясен, узнав, что он у меня такой молодой и на такой продвинутой стадии.

Тесты показали, что у меня синдром Линча, генетическое состояние, которое означает более высокий риск некоторых видов рака. После получения 190 000 фунтов стерлингов у меня была иммунотерапия, которая значительно уменьшила мои опухоли, и болезнь не проявлялась в течение двух лет».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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