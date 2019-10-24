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Молодой женщине удалили 16-сантиметровую опухоль, выросшую после приема контрацептивов

10 лет назад Таше Лак было всего 15, когда доктор прописал ей противозачаточные таблетки в качестве средства борьбы с обильными и чрезмерно болезненными менструациями. Тогда никто не мог и подумать, к каким плачевным последствиям могут привести безобидные пилюли.

Около года назад Таша обратилась к своему лечащему врачу с жалобами на постоянную усталость. Доктор назначил девушке анализ крови, по результатам которого заподозрил у нее проблемы с печенью. Дальнейший ультразвук, компьютерная томография и ПЭТ-сканирование показали, что причиной плохого самочувствия Таши была разросшаяся в ее печени опухоль размером 16 на 12 сантиметров. К счастью, по результатам биопсии, новообразование оказалось доброкачественным. Но, из-за своей массивности, опухоль могла в любой момент разорваться и по этой же причине была неоперабельной. Врачи порекомендовали Таше незамедлительно прекратить прием противозачаточных средств, так как по их мнению, именно оральные контрацептивы стали причиной появления и разрастания опухоли.

После того, как девушка завершила прием препаратов, опухоль постепенно начала уменьшаться в размере, что позволило врачам полгода спустя провести операцию по ее удалению. Хирургам потребовалось 5 часов для того, чтобы иссечь новообразование, с которым, к сожалению, пришлось удалить и часть печени. Однако, благодаря уникальной способности печени к регенерации, уже через полгода у Таши будет абсолютно здоровый орган.

После полного восстановления девушка планирует родить ребенка, что, по словам врачей, было бы невозможным, не удали она свою опухоль. Гормоны, вырабатываемые женским организмом во время беременности, подпитывали бы опухоль, еще больше увеличивая ее в размере. Несмотря на то, что новообразование никак не повлияло бы на способность Таши к зачатию, по мере внутриутробного роста плода и его давления на внутренние органы, оно могло бы разорваться и, вызвав массивное кровотечение, привести к летальному исходу матери и ребенка.

К счастью, на сегодняшний день, благодаря бдительности врачей и мастерству хирургов, Таша уверенно идет на поправку. Совсем скоро, ей назначен прием у хирурга, чтобы убедиться, что опухоль полностью удалена и восстановление печени идет по плану.

Фото: Vostock-photo

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