passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Молодой матери удалили более двух килограммов прогнивших внутренностей, пораженных плотоядной бактерией

37-летняя Клэр Гурни из города Кеттеринг всего через два дня после родов, не успев толком познать радость материнства, снова оказалась на операционном столе. Подкожные ткани ее живота гнили и отмирали с бешеной скоростью, неся за собой шлейф трупного запаха.

Женщина стала жертвой некротизирующего фасциита - угрожающей жизни инфекции, вызываемой очень редкой, но чрезвычайно опасной пожирающей подкожные ткани бактерией.

Врачам понадобилось два часа, чтобы удалить из желудка женщины почти два с половиной килограмма омертвевших тканей. Не обратись Клэр за экстренной помощью в больницу, ее могло бы уже не быть.

Все началось с того, что за два дня до экстренной операции Клэр родила ребенка. Роды проходили с помощью кесарева сечения. После выписки из роддома женщина почувствовала сильнейшую боль в области живота, который быстро чернел, черствел и источал гнилой трупный запах.

Клэр поделилась с изданием Sun Online, что, как только обнаружила первые симптомы, сразу же позвонила врачу. Однако тот списал недомогание женщины на послеродовую усталость. А уже на следующий день Клэр оказалась на операционном столе, за ее жизнь боролись врачи.

Сегодня, придя в себя после всех злоключений, женщина планирует подать в суд на больницу, где проходили ее роды. Она уверена, что злополучную бактерию ей занесли врачи во время операции кесарева сечения.

Некротизирующий фасциит вызывает плотоядная бактерия, обычно попадающая в организм человека через незначительный порезы или царапины. По мере размножения, эти бактерии начинают выделять токсины, которые перекрывают кровоток к подкожным тканям, тем самым вызывая их некроз.

Симптомы некротизирующего фасциита включают в себя появление на коже быстро распространяющихся небольших красных шишечек, бугорков и синяков, а также чрезмерную потливость, озноб, температуру, тошноту и трупный запах.

Заразившимся необходима немедленная помощь, иначе заболевание в короткое время может привести к летальному исходу.

Лечение включает в себя курс мощных антибиотиков и хирургическое удаление мертвых тканей. В некоторых случаев даже может потребоваться ампутация конечностей.