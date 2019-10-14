Молодой матери удалили более двух килограммов прогнивших внутренностей, пораженных плотоядной бактерией

Женщина стала жертвой некротизирующего фасциита - угрожающей жизни инфекции, вызываемой очень редкой, но чрезвычайно опасной пожирающей подкожные ткани бактерией.

Врачам понадобилось два часа, чтобы удалить из желудка женщины почти два с половиной килограмма омертвевших тканей. Не обратись Клэр за экстренной помощью в больницу, ее могло бы уже не быть.

Все началось с того, что за два дня до экстренной операции Клэр родила ребенка. Роды проходили с помощью кесарева сечения. После выписки из роддома женщина почувствовала сильнейшую боль в области живота, который быстро чернел, черствел и источал гнилой трупный запах.

Клэр поделилась с изданием Sun Online, что, как только обнаружила первые симптомы, сразу же позвонила врачу. Однако тот списал недомогание женщины на послеродовую усталость. А уже на следующий день Клэр оказалась на операционном столе, за ее жизнь боролись врачи.

Сегодня, придя в себя после всех злоключений, женщина планирует подать в суд на больницу, где проходили ее роды. Она уверена, что злополучную бактерию ей занесли врачи во время операции кесарева сечения.

Некротизирующий фасциит вызывает плотоядная бактерия, обычно попадающая в организм человека через незначительный порезы или царапины. По мере размножения, эти бактерии начинают выделять токсины, которые перекрывают кровоток к подкожным тканям, тем самым вызывая их некроз.

Симптомы некротизирующего фасциита включают в себя появление на коже быстро распространяющихся небольших красных шишечек, бугорков и синяков, а также чрезмерную потливость, озноб, температуру, тошноту и трупный запах.

Заразившимся необходима немедленная помощь, иначе заболевание в короткое время может привести к летальному исходу.

Лечение включает в себя курс мощных антибиотиков и хирургическое удаление мертвых тканей. В некоторых случаев даже может потребоваться ампутация конечностей.