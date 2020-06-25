Молодая женщина упала с балкона четвертого этажа и чудом выжила
Историей девушки заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, которому она рассказала, что причиной ее падения стало алкогольное опьянение. По ее словам, именно в вине она топила свое отчаяние из-за того, что долгое время находилась в очень тяжелых отношениях с парнем, который всячески над ней издевался.
Рэйчел заявила, что познакомилась Имрааном в феврале 2016 года на вечеринке. Он был на 15 лет старше, но выглядел очень молодо и соврал, что ему всего 20. Мужчина пригласил девушку на свидание, где всячески стремился произвести на нее впечатление. Девушка была очарована новым поклонником, который сразу дал понять, что настроен очень серьезно. «Оглядываясь назад, я понимаю, что он был не милым и предупредительным, а манипулятором. Но я этого не видела», – призналась она.
Однако сказка продолжалась недолго: спустя несколько месяцев, когда пара пошла в ночной клуб, Рэйчел заговорила со своим приятелем, и Имраан пришел в ярость и начал душить ее, а потом вел себя так, будто ничего не произошло. Более того, убедил ее в том, что она сама во всем виновата. Со временем ситуация только ухудшилась: бойфренд пытался взять под контроль все сферы ее жизни: «Он издевался надо мной и постоянно обзывал и унижал. Он промыл мне мозги до такой степени, что перестала общаться со всеми друзьями и родными. Он заставил меня так плохо себя чувствовать, что у меня просто не было выхода, кроме как остаться с ним. Моя самооценка была близка к нулю. Я чувствовала себя очень одинокой и беззащитной».
В какой-то момент дошло до того, что Рэйчел вынуждена была сидеть постоянно дома с закрытыми жалюзи, чтобы ее никто не видел. Ей даже сходить в туалет можно было только с его разрешения. Когда Имраан в очередной раз напал на девушку на улице, прохожий вызвал полицию. Мужчину арестовали, признали виновным и приговорили тюремному сроку длиной в 26 недель и запрет на приближение к Рэйчел в течение 2 лет, но приговор был вынесен с отсрочкой, чтобы он сумел привести в порядок свои дела. И это решение окончательно выбило девушку из колеи. «Я чувствовала себя совершенно бесполезной. На меня началась настоящая травля в социальных сетях: меня обвиняли в том, что я строю из себя жертву. Кроме того, мой отец умер, и я осталась совершенно одна», – пояснила она.
В итоге Рэйчел начала топить свое горе в алкоголе, и в июне 2019 года напилась до такой степени, что упала с балкона 4 этажа в своей квартире. От смерти ее спасло лишь то, что до земли она не долетела, пролетев 21 метр и приземлившись на крышу здания, стоявшего ниже. Девушку спасли и доставили в больницу, где выяснилось, что у нее сломана шея, спина, таз, лодыжки, ключицы, плечо, ребра, есть кровоизлияние в мозг и легкие, сильное внутреннее кровотечение. Из-за многочисленных травм она впала в кому и пробыла в ней 3 месяца. Но ей повезло выжить. Рэйчел восстановилась и теперь, наконец, впервые с оптимизмом смотрит в будущее. «Падение чуть не убило меня, но в некотором смысле я не жалею о нем, потому что благодаря ему я заново начала ценить жизнь. Я учусь радоваться даже простым вещам и хочу помочь как можно большему числу женщин не позволить так обращаться с собой», – пояснила она.
Фото: facebook Rachael Essaid
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