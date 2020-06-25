Молодая женщина упала с балкона четвертого этажа и чудом выжила

Однако сказка продолжалась недолго: спустя несколько месяцев, когда пара пошла в ночной клуб, Рэйчел заговорила со своим приятелем, и Имраан пришел в ярость и начал душить ее, а потом вел себя так, будто ничего не произошло. Более того, убедил ее в том, что она сама во всем виновата. Со временем ситуация только ухудшилась: бойфренд пытался взять под контроль все сферы ее жизни: «Он издевался надо мной и постоянно обзывал и унижал. Он промыл мне мозги до такой степени, что перестала общаться со всеми друзьями и родными. Он заставил меня так плохо себя чувствовать, что у меня просто не было выхода, кроме как остаться с ним. Моя самооценка была близка к нулю. Я чувствовала себя очень одинокой и беззащитной».

В какой-то момент дошло до того, что Рэйчел вынуждена была сидеть постоянно дома с закрытыми жалюзи, чтобы ее никто не видел. Ей даже сходить в туалет можно было только с его разрешения. Когда Имраан в очередной раз напал на девушку на улице, прохожий вызвал полицию. Мужчину арестовали, признали виновным и приговорили тюремному сроку длиной в 26 недель и запрет на приближение к Рэйчел в течение 2 лет, но приговор был вынесен с отсрочкой, чтобы он сумел привести в порядок свои дела. И это решение окончательно выбило девушку из колеи. «Я чувствовала себя совершенно бесполезной. На меня началась настоящая травля в социальных сетях: меня обвиняли в том, что я строю из себя жертву. Кроме того, мой отец умер, и я осталась совершенно одна», – пояснила она.

В итоге Рэйчел начала топить свое горе в алкоголе, и в июне 2019 года напилась до такой степени, что упала с балкона 4 этажа в своей квартире. От смерти ее спасло лишь то, что до земли она не долетела, пролетев 21 метр и приземлившись на крышу здания, стоявшего ниже. Девушку спасли и доставили в больницу, где выяснилось, что у нее сломана шея, спина, таз, лодыжки, ключицы, плечо, ребра, есть кровоизлияние в мозг и легкие, сильное внутреннее кровотечение. Из-за многочисленных травм она впала в кому и пробыла в ней 3 месяца. Но ей повезло выжить. Рэйчел восстановилась и теперь, наконец, впервые с оптимизмом смотрит в будущее. «Падение чуть не убило меня, но в некотором смысле я не жалею о нем, потому что благодаря ему я заново начала ценить жизнь. Я учусь радоваться даже простым вещам и хочу помочь как можно большему числу женщин не позволить так обращаться с собой», – пояснила она.

Фото: facebook Rachael Essaid

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