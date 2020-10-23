Молодая жена потеряла память из-за кровотечения из носа и вынуждена вновь влюбляться в мужа
Как сообщает онлайн-издание Metro, кровотечение из носа британки было вызвано редким заболеванием, которое отключило ее мозг от нервной системы. В считанные минуты она забыла все, что произошло до той даты, когда активизировался ее недуг, включая ее собственное имя и всю семью, включая своего мужа Джонатана.
К сожалению, Софи и по сей день не удалось вернуть назад свои воспоминания, поэтом ей заново пришлось учиться пользоваться ножом и вилкой, а также узнавать своего партнера, чтобы вновь влюбиться в него. Пара вновь начала встречаться и ходить на свидания, как в романтической комедии «50 первых свиданий», Джонатан водил девушку по местам, где они когда-то были вместе. Вскоре молодым людям удалось пробудить сильные чувства друг к другу заново, Софи говорит, что обожает чувство летающих в животе бабочек, когда видит мужа и чувствует себя, будто у нее вновь медовый месяц. Женщина говорит: «Я чувствую, что снова переживаю период сильной влюбленности и хочу ходить с мужем на свидания снова и снова. Это действительно великолепное ощущение!»
До злополучного кровотечения из носа Софи была абсолютно здорова, регулярно бегала и работала диспетчером лондонской скорой помощи. Когда все произошло, она собиралась на работу, но вместо этого попала в больницу, где у нее обнаружили функциональное неврологическое расстройство, при котором сигналы мозга не доходят до нервной системы. Чаще всего подобное состояние вызывается стрессом или депрессией, но Софи, скорее всего, просто родилась с этим заболеванием, потому перейти в активную фазу оно могло в любой момент.
Фото: depositphotos
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