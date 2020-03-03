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Молодая мать в назидание другим показала фото обезображенной герпесом дочери

Шестимесячная девочка рисковала ослепнуть из-за вируса.

Малышка заразилась герпесом после того, как ее поцеловал кто-то из родственников. И это при том, что мать девочки была категорически против подобных проявлений нежности - еще во время беременности она прочитала о подобном заражении через поцелуй в одной из соцсетей. Однако уследить не удалось и ребенок со слабым иммунитетом заработал вирус. Сыпь и язы распространились на голове и лице девочки. Также малышка рисковала потерять зрение. Врачи сделали все, чтобы этого не произошло.

«Во время беременности я увидела в Facebook сообщение от мамы, чей ребенок заразился герпесом от поцелуя родственников. Я была в ужасе. Люди думали, что я параноик, когда я сказала, что не хочу, чтобы кто-нибудь целовал Орлу. И тем не менее она все равно получила этот ужасный вирус, врачи сказали нам, что он передается не только воздушно-капельным путем, но и непосредственно через контакт с инфицированным, через бытовые предметы», - рассказывает Холли.

Девочка выздоровела, а ее мама решила показать пользователям ранние фото с сыпью на голове и лице в качестве назидания другим. Женщина настоятельно рекомендует следить за тем, кто контактирует с вашим ребенком. Возможно, человек, носитель герпеса, и сам не знает о наличии вируса в организме, но может нанести вред малышу с еще неокрепшим иммунитетом. Холли до сих пор запрещает кому-либо кроме себя и мужа целовать их дочь.

_Фото: vostock-photo.online

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