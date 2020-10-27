Молодая мать приняла рак груди за закупорку молочного протока и чудом спасла себе жизнь

Врач после ряда исследований – сканирования и последующей биопсии – поставил ей диагноз «чрезвычайно агрессивная форма рака молочной железы». Причем новообразование очень быстро разрасталось, потому ей пришлось пойти на полную мастэктомию с последующей реконструкцией, чтобы избежать рецидива заболевания. «Я кормила младенца грудью и смотрела новый выпуск шоу, и то, что я там услышала, нашло живой отклик в моей душе, потому что участница программы была в отличной форме, когда выяснилось, что она больна», ¬– призналась Ребекка. До рождения дочери она регулярно проверяла себя, но потом успокоилась. Специалисты отмечают, что женщине очень повезло, что она заметила новообразование на столь ранней стадии, ведь при столь быстром его развитии все могло закончиться плачевно. «У меня в семье никогда не было рака груди, я сама была абсолютно здорова и, откровенно говоря, если бы я не посмотрела шоу, не знаю, когда бы в следующий раз проверила свой бюст, потому что считала, что делаю все необходимое для своего ребенка и тела», – добавила она. Сейчас женщина в полном порядке, она прошла полный курс химиотерапии, заканчивает курс иммунотерапии, ее прогноз очень позитивный.

Фото: pexels

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