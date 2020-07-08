Молодая мать двоих детей приняла симптомы рака груди за коронавирус

Через несколько недель опухоль увеличилась, женщина оправилась к терапевту, который, в свою очередь, направил ее на маммографию. «Я помню, как смотрела на свое УЗИ и заметила, что уплотнение в ее груди похоже на плазменный шар, как в музеях. В сочетании с выражением лица доктора, который изучал его, это не предвещало ничего хорошего», – пояснила Бет. Ее подозрения подтвердились: врачи диагностировали у нее рак молочной железы третьей степени, который к тому же очень быстро рос. Женщина прошла курс химиотерапии, а в августе 2017 года ей сделали лампэктомию (секторальная резекция молочной железы), затем она перенесла еще 17 курсов лучевой терапии, чтобы навсегда избавиться от рака. Ее лечение завершилось только в середине 2018 года. Казалось, что все самое страшное позади.

Чтобы подстраховаться от рецидива заболевания, в ноябре 2019 года Бет сделала профилактическую мастэктомию обеих молочных желез с последующей реконструкцией. Однако под Рождество у нее появились симптомы, напоминающие грипп, появилась постоянная усталость. «Я была простужена, у меня была высокая температур, лихорадка, будто я снова проходила химиотерапию», – пояснила она. Так продолжалось до конца февраля, когда врачи предположили у нее инфекцию грудной клетки и прописали антибиотики. Когда распространилась информация о пандемии коронавируса, британка предположила, что болеет именно им. Она дважды сдавала тесты, но они были отрицательными. Врачи выяснили, что рак дал метастазы в легкие, позвоночник, бедра и печень, именно они вызывали симптомы простуды, и добавили, что без лечения она умрет через 8 месяцев. Женщина уже прошла 5 курсов химиотерапии и ждет продолжения лечения, а пока хочет взять собаку, чтобы она напоминала детям о ней, если она не справится.

Фото: facebook Beth Pitt-Roche

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