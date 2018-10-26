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Молодая мама Анастасия Шубская опубликовала фото из больницы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Шубская

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24-летняя Анастасия Шубская решила обратиться за помощью медиков, на днях неважно себя почувствовав.

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия заболела и была вынуждена пройти лечение в одном из медицинских учреждений. Дело в том, что Шубская стала мамой всего пару месяцев назад и кормит сына грудью, поэтому ей крайне нежелательно принимать некоторые из лекарственных препаратов.

Видимо, именно поэтому Анастасия решила выздоравливать более щадящим путем — при помощи народной медицины и витаминов, которая она получает посредством капельниц. «Болеть никак нельзя, — прокомментировала проблемы со здоровьем Шубская, выложив в свои Instagram Stories снимок из клиники. — В ход идут витамины».

Диагноз Анастасия не озвучила, но поклонники уже предположили в комментариях, что у девушки обычная сезонная простуда. Интернет-пользователи наперебой желают ей выздоравливать скорее, и Passion.ru присоединяется.

Фото и видео: Instagram

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