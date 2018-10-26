Молодая мама Анастасия Шубская опубликовала фото из больницы

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия заболела и была вынуждена пройти лечение в одном из медицинских учреждений. Дело в том, что Шубская стала мамой всего пару месяцев назад и кормит сына грудью, поэтому ей крайне нежелательно принимать некоторые из лекарственных препаратов.