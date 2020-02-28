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Модель ослепла после процедуры окрашивания белков глаз у татуировщика без опыта

Горе-специалист отказывается признавать свою вину.

25-летняя польская модель Александра Садовска четыре года назад решилась на необычный эксперимент с внешностью. Девушка, по примеру популярного польского рэпера и бойца без правил Попека, решила окрасить белки глаз в черный цвет. Недолго думая она обратилась к местному татуировщику.

Позже выяснится, что мастер по тату никогда подобных манипуляций с глазами не делал, но не стал отказываться от возможности заработать. Вместо специального пигмента он впрыснул в глаза клиентки татуировочную краску. Модель сразу почувствовала жжение и резь в глазах, но татуировщик заверил ее, что это абсолютно нормальная реакция.

Четыре года спустя врачи констатировали, что правый глаз девушки полностью перестал видеть, зрение в левом глазу существенно ухудшилось. Она рискует ослепнуть на оба глаза в ближайшее время.

«К сожалению, врачи не дают мне надежды на улучшение ситуации. Слишком большой ущерб для здоровья. Боюсь, я ослепну окончательно. Но я точно не запрусь в подвале и не впаду в депрессию. Я живу с этим дальше», - цитирует девушку Daily Mail.

Мастера по татуажу ждет судебное разбирательство (непреднамеренное причинение тяжких телесных повреждений), но он по-прежнему не признает своей вины.

Фото: vostock-photo

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