«Многое зависит лично от вас»: Малышева перечисленные эффективные способы профилактики рака

Несмотря на развитие медицины, смертность от рака растет во всем мире. Однако врачи призывают не паниковать и настаивают: на ранних стадиях онкология хорошо поддается лечению. Главное - вовремя поставить диагноз и не запустить болезнь. А еще лучше - не забывать о мерах профилактики.

Врач и телеведущая Елена Малышева напомнила способы, направленные на снижение риска заболеть. Среди них регулярные скрининги рака, отказ от курения, сбалансированное питание (не злоупотреблять жирами, жареным и копченым), физические нагрузки, прививки от вируса папилломы человека, защита от солнца, кормлением грудью для родивших женщин (уменьшает материнские риски рака).

«Рак лечится‼ И очень многое зависит лично от вас», - подчеркивает Малышева.

Напомним, среди основных причин заболеваемости раком значится неправильное питание и курение. Согласно статистике, в 2018 году от раковых заболеваний умерло почти 10 млн человек.