passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Многое зависит лично от вас»: Малышева перечисленные эффективные способы профилактики рака

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.

Несмотря на развитие медицины, смертность от рака растет во всем мире. Однако врачи призывают не паниковать и настаивают: на ранних стадиях онкология хорошо поддается лечению. Главное - вовремя поставить диагноз и не запустить болезнь. А еще лучше - не забывать о мерах профилактики.

Врач и телеведущая Елена Малышева напомнила способы, направленные на снижение риска заболеть. Среди них регулярные скрининги рака, отказ от курения, сбалансированное питание (не злоупотреблять жирами, жареным и копченым), физические нагрузки, прививки от вируса папилломы человека, защита от солнца, кормлением грудью для родивших женщин (уменьшает материнские риски рака).

«Рак лечится‼ И очень многое зависит лично от вас», - подчеркивает Малышева.

Напомним, среди основных причин заболеваемости раком значится неправильное питание и курение. Согласно статистике, в 2018 году от раковых заболеваний умерло почти 10 млн человек.

_Фото: vostock-photo, GlobalLookPress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!