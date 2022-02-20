Мнение специалиста: «Поможет ли зубная паста при герпесе?»
«Когда мы говорим про герпес на губах, мы говорим о том, что это уже апофеоз развития заболевания, выступили пузырьки и так далее. В данном случае с помощью пасты мы подсушиваем, снимаем красноту, субъективное ощущение зуда и воспаление», — говорит врач.
Зубная паста действительно «стягивает» и высушивает болячку. Это способствует скорейшему выздоровлению. Какая угодно паста не подойдет. Важно использовать зубную пасту без добавок в виде цветных гелей, и желательно с прополисом или экстрактами трав. Также паста оказывает противовоспалительный эффект.
При этом зубная паста не лечит инфекционное заболевание. Это особенно подчеркнула Юлия Галлямова.
«Внешнее положительное воздействие паста может оказать. Она оказывает успокаивающее, подсушивающее действие и слабовыраженное противовоспалительное. Соответственно мы снимаем следствие, но лечить, конечно, мы не лечим, потому что это проявление вирусной инфекции, а это лечится совсем по-другому» — комментирует дерматолог.
Причинами возникновения герпеса могут стать стрессы, долгое нахождение на солнце, а также резкая смена климатического пояса.
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