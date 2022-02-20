Мнение специалиста: «Поможет ли зубная паста при герпесе?»

«Когда мы говорим про герпес на губах, мы говорим о том, что это уже апофеоз развития заболевания, выступили пузырьки и так далее. В данном случае с помощью пасты мы подсушиваем, снимаем красноту, субъективное ощущение зуда и воспаление», — говорит врач.

Зубная паста действительно «стягивает» и высушивает болячку. Это способствует скорейшему выздоровлению. Какая угодно паста не подойдет. Важно использовать зубную пасту без добавок в виде цветных гелей, и желательно с прополисом или экстрактами трав. Также паста оказывает противовоспалительный эффект.