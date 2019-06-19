«Мне есть с чем сравнивать»: Айза Анохина обвинила бесплатную медицину в грубом и хладнокровном отношении к ее пострадавшему сыну

Сегодня звезда опубликовала еще один пост, полный благодарностей к друзьям и близким: «Вчера нам всем было очень страшно. И мыслить рационально в таких состояниях не очень получается. Нас выписали из больницы, Сэму значительно лучше. Поставили легкую черепно-мозговую травму, хотя этот диагноз лишь по симптомам, снимки и другие обследования исключили сотрясение мозга. Мы до сих пор не знаем, что произошло с Сэмом вчера. Да, я знаю что НИИ на Полянке одна из лучших травм, да я знаю, таких детей и переживающих родителей на одного врача приходятся тысячи. Да, я даже могу понять отсутствие какого либо сочувствия, со стороны мед.персонала дабы не сойти с ума, но к сожаления, не смогу принять факт полнейшего хладнокровия, грубости и не желания или отсутсвие возможности действовать быстро. К счастью или к сожалению, мне есть с чем сравнивать», — написала она.

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class="jsx-194687099 link jsx-1436784347 link" href="/"><svg width="300px" height="auto" viewBox="0 0 257 50" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><title>logo</title><g id="Page-1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g id="logo"><g id="Fill-6-+-Fill-7-+-Fill-9-+-Rectangle-11-Copy-+-\u0412\u041E\u0419\u0422\u0418-+-Rectangle-6-+-Oval-2-+-Line-+-\u041F\u043E\u0438\u0441\u043A-+-\u041C\u043E\u0434\u0430-+-\u041A\u0440\u0430\u0441\u043E\u0442\u0430-+-\u041E\u0442\u043D\u043E\u0448\u0435\u043D\u0438\u044F-+-\u041F\u0421\u0418\u0425\u041E\u041B\u041E\u0413\u0418\u042F-+-\u0414\u043E\u043C-+-\u0417\u0434\u043E\u0440\u043E\u0432\u044C\u0435-+-\u041F\u043E\u0441\u043C\u043E\u0442\u0440\u0435\u0442\u044C-\u043F\u0440\u0435\u0434\u0441\u043A\u0430\u0437\u0430-+-Bitmap-Mask"><g id="Group"><path d="M89.65 8l9.63 26.26h-3.53c-1.04 0-1.92-.61-2.33-1.49l-2.44-7.48-3.22-9.55-3.33 9.55-2.47 7.28-.02.02a2.56 2.56 0 0 1-2.4 1.67h-3.52l8.63-23.63c.31-1.9-.43-2.64-.43-2.64h5.43zm20.66 26.48c-4 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rel="nofollow" target="_blank"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="11" height="19" viewBox="0 0 11 19" class="jsx-373734635 jsx-736069237 social-icon"><path fill="#CACACA" fill-rule="evenodd" id="$" d="M5.5 9.14a4.6 4.6 0 0 0 4.63-4.57C10.13 2.05 8.06 0 5.5 0S.87 2.05.87 4.57A4.6 4.6 0 0 0 5.5 9.14m0-6.82c1.26 0 2.28 1 2.28 2.25A2.26 2.26 0 0 1 5.5 6.82c-1.26 0-2.28-1-2.28-2.25S4.24 2.32 5.5 2.32m5.34 7.38c-.27-.52-.99-.95-1.95-.2-1.3 1.01-3.39 1.01-3.39 1.01s-2.09 0-3.39-1.01c-.96-.75-1.68-.32-1.94.2-.46.9.05 1.34 1.22 2.08.99.63 2.35.86 3.23.95l-.73.72-2.73 2.7a1.04 1.04 0 0 0 0 1.48l.12.13c.21.2.48.3.75.3.28 0 .55-.1.76-.3l2.72-2.7 2.73 2.7a1.07 1.07 0 0 0 1.5 0l.13-.13a1.04 1.04 0 0 0 0-1.48l-2.73-2.7-.74-.72a7.81 7.81 0 0 0 3.21-.95c1.17-.74 1.68-1.17 1.23-2.08"></path></svg></a><a href="http://twitter.com/passionru" class="jsx-194687099 link jsx-373734635 jsx-736069237 social-item" rel="nofollow" target="_blank"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="15" viewBox="0 0 18 15" class="jsx-373734635 jsx-736069237 social-icon"><path fill="#CACACA" fill-rule="evenodd" id="$" d="M18 1.7a1.16 1.16 0 0 1-.27.45l-.13.06v.13l-.67.57-.26.31c-.06.04-.45.23-.47.26v1.51h-.07v.51h-.06v.32H16v.31h-.07v.25h-.06v.26h-.07l-.33 1.14h-.07v.12h-.07l-.06.32h-.07l-.13.38H15l-.13.38-.13.06-.07.25-.13.07v.12l-.13.07v.13h-.07l-.07.18-.13.07v.12l-.2.13v.13l-.27.19v.12l-.66.57-.6.63h-.13l-.2.26-.2.06-.06.13h-.14l-.07.12-.2.07v.06h-.13l-.06.13-.4.12-.07.13-.26.06v.06l-.4.13v.06h-.2v.07h-.13v.06h-.2v.06h-.13v.07h-.2v.06h-.2v.06l-.47.07v.06H8.3c-.75.24-1.64.32-2.66.32h-1v-.07h-.59v-.06h-.33v-.06h-.33v-.07h-.34v-.06h-.2v-.07H2.6v-.06h-.2v-.06h-.2v-.06H2v-.07h-.2v-.06h-.13v-.06l-.33-.07v-.06a24.55 24.55 0 0 0-.4-.13v-.06H.8v-.06H.66v-.07H.53v-.06H.4l-.07-.13H.2v-.06c-.15-.08-.1.03-.2-.13h1.8v-.06l.99-.12v-.07h.2v-.06h.26v-.07h.14v-.06h.2v-.06h.13v-.07h.2v-.06l.26-.06v-.06l.27-.07.06-.12.27-.07.07-.12h.13l.07-.13h.13c.04-.03.05-.08.13-.13V11a3.53 3.53 0 0 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попал в больницу.



«Второе сотрясение за 9 лет и скотское отношение в учреждениях бесплатной медицины. Сменили две городские больницы с 15.00, диагноз поставили в 00.00. Провели много часов в приемном отделении в коридоре. Наслушались грубостей от врачей. Просидели в страхе и я и Сэм. Все в шоке. Родители и дети в том же коридоре лежат и ждут. Спасибо хорошей медсестре из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратору в приемном отделении НИИ на Полянке. А врачам и их грубости и злости желаю крепкого здоровья. И да, я сдержалась и на агрессию отвечала добром, улыбкой и благодарностью. Не болейте, мои хорошие ибо болеть страшно», — писала мать."}},{"id":"f1c280aa-1840-4c06-9e99-962934b302c6","type":"snippet","attributes":{"js":null,"css":null,"html":"\u003cblockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-permalink=\"https://www.instagram.com/p/By6BCxxiCGo/\" data-instgrm-version=\"12\" style=\" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);\"\u003e\u003cdiv style=\"padding:16px;\"\u003e \u003ca href=\"https://www.instagram.com/p/By6BCxxiCGo/\" style=\" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;\" target=\"_blank\"\u003e \u003cdiv style=\" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;\"\u003e \u003cdiv style=\"background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;\"\u003e\u003c/div\u003e \u003cdiv style=\"display: flex; 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И мыслить рационально в таких состояниях не очень получается. Нас выписали из больницы, Сэму значительно лучше. Поставили легкую черепно-мозговую травму, хотя этот диагноз лишь по симптомам, снимки и другие обследования исключили сотрясение мозга. Мы до сих пор не знаем, что произошло с Сэмом вчера. Да, я знаю что НИИ на Полянке одна из лучших травм, да я знаю, таких детей и переживающих родителей на одного врача приходятся тысячи. Да, я даже могу понять отсутствие какого либо сочувствия, со стороны мед.персонала дабы не сойти с ума, но к сожаления, не смогу принять факт полнейшего хладнокровия, грубости и не желания или отсутсвие возможности действовать быстро. К счастью или к сожалению, мне есть с чем сравнивать», — написала она.



«Но я искренне хочу поблагодарить врачей отделения нейрохирургии, а так же пожелать скорейшего выздоровления всем детишкам, которые лежат там несколько месяцев с тяжелыми травмами», — добавила Айза.



«Мы только вернулись домой. Нам предстоит покой и полное отсутсвие физической нагрузки в течении месяца, а так же стоит провести полное обследование и понять причину плохого самочувствия Сэма.. спасибо большое всем за контакты, за имена врачей, а так же за участие. Мне кажется, наши с вами молитвы и добрые слова, посланные в космос, вывели Сэма из критического состояния, в котором он находился вчера. Я вас люблю, спасибо большое», — поблагодарила она."}},{"id":"688bebd3-9b0d-4e5c-9402-716ca9d659dd","type":"snippet","attributes":{"js":null,"css":null,"html":"\u003ciframe width=\"640\" height=\"360\" allow=\"autoplay\" src=\"https://passionru.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1261005\u0026autoplay=scroll\" allowfullscreen frameborder=\"0\"\u003e\u003c/iframe","description":"","provider":"eagle","amp":"\u003camp-iframe src=\"https://passionru.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1261005\u0026autoplay=scroll\" width=\"640\" height=\"360\" layout=\"responsive\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin\" allowfullscreen\u003e \u003c/amp-iframe\u003e"}},{"id":"dc9c62ea-b614-4424-9183-5f5d2c88c0bd","type":"markdown","attributes":{"body":"_Текст: Роза Ветрова_



_Фото и видео: instagram_



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