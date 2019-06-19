«Мне есть с чем сравнивать»: Айза Анохина обвинила бесплатную медицину в грубом и хладнокровном отношении к ее пострадавшему сыну

Накануне сын скандально известного рэпера Гуфа и дизайнера Айзы Анохиной попал в больницу.
«Второе сотрясение за 9 лет и скотское отношение в учреждениях бесплатной медицины. Сменили две городские больницы с 15.00, диагноз поставили в 00.00. Провели много часов в приемном отделении в коридоре. Наслушались грубостей от врачей. Просидели в страхе и я и Сэм. Все в шоке. Родители и дети в том же коридоре лежат и ждут. Спасибо хорошей медсестре из 9 больницы на Шмитовском проспекте и администратору в приемном отделении НИИ на Полянке. А врачам и их грубости и злости желаю крепкого здоровья. И да, я сдержалась и на агрессию отвечала добром, улыбкой и благодарностью. Не болейте, мои хорошие ибо болеть страшно», — писала мать.
Сегодня звезда опубликовала еще один пост, полный благодарностей к друзьям и близким: «Вчера нам всем было очень страшно. И мыслить рационально в таких состояниях не очень получается. Нас выписали из больницы, Сэму значительно лучше. Поставили легкую черепно-мозговую травму, хотя этот диагноз лишь по симптомам, снимки и другие обследования исключили сотрясение мозга. Мы до сих пор не знаем, что произошло с Сэмом вчера. Да, я знаю что НИИ на Полянке одна из лучших травм, да я знаю, таких детей и переживающих родителей на одного врача приходятся тысячи. Да, я даже могу понять отсутствие какого либо сочувствия, со стороны мед.персонала дабы не сойти с ума, но к сожаления, не смогу принять факт полнейшего хладнокровия, грубости и не желания или отсутсвие возможности действовать быстро. К счастью или к сожалению, мне есть с чем сравнивать», — написала она.
«Но я искренне хочу поблагодарить врачей отделения нейрохирургии, а так же пожелать скорейшего выздоровления всем детишкам, которые лежат там несколько месяцев с тяжелыми травмами», — добавила Айза.
«Мы только вернулись домой. Нам предстоит покой и полное отсутсвие физической нагрузки в течении месяца, а так же стоит провести полное обследование и понять причину плохого самочувствия Сэма.. спасибо большое всем за контакты, за имена врачей, а так же за участие. Мне кажется, наши с вами молитвы и добрые слова, посланные в космос, вывели Сэма из критического состояния, в котором он находился вчера. Я вас люблю, спасибо большое», — поблагодарила она.