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Младенец, родившийся на 15 недель раньше срока, выжил благодаря «спасительным» объятиям брата-близнеца

Близнецы Дилан и Дейниол родились весом меньше килограмма на 15 недель раньше срока. Вопреки прогнозам врачей, мальчики выжили. Мать близнецов утверждает, что это стало возможным благодаря существующей между младенцами нерушимой связи и “чудесным” братским объятиям.

Когда у 28-летней Ханны Зимуньи на 25 недели беременности начались преждевременные роды, она стала готовиться к самому страшному. Доктора пытались продлить беременность хотя бы еще на одну неделю, однако после 52 часов мучительных естественных родов женщина дала жизнь мальчикам-близнецам, появившимся на свет на 15 недель раньше срока. Вес новорожденных, которых называли Диланом и Дейниолом, был чуть меньше килограмма - всего 900 и 860 граммов. Сразу после рождения близнецов завернули в специальные пластиковые пакеты, чтобы воссоздать температуру и влажность материнской утробы, которые были призваны защищать их хрупкую кожу, слишком тонкую для самостоятельной терморегуляции. Кроме того, дыхательная система мальчиков была настолько незрелой, что уже в течение 12 часов из небольшого роддома недоношенных младенцев перевели в отделение реанимации новорожденных детской больницы, где их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких .

Благодаря усилию врачей через 3 с половиной месяца Дилан пошел на поправку и был выписан домой, тогда как Дейниол продолжал бороться за жизнь в детской реанимации. Доктора готовили семью к самому худшему.

Но в день, когда лечащий врач пригласил родителей с Диланом прийти в реанимацию, чтобы навсегда попрощаться с Дейниолом, произошло настоящее чудо. Когда Ханна положила Дилана в инкубатор к брату, чтобы близнецы могли побыть вместе в последний раз, уровень кислорода в организме Дейниола резко пошел вверх и состояние мальчика существенно улучшилось. Тогда медики решили использовать последний шанс на спасение Дейниола и разрешили матери мальчиков приносить и укладывать Дилана в один инкубатор с братом.

Контакт близнецов «кожа к коже» сотворил настоящее чудо. Уже через 2 дня братских объятий Дейниола отключили от аппарата искусственной вентиляции легких - теперь мальчик мог дышать самостоятельно. После 7 месяцев пребывания в детской больнице малыш наконец-то был готов к выписке.

Несмотря на то, что врачи не могут найти научного объяснения внезапному улучшению состояния здоровья Дейниола, мать мальчиков уверена, что все дело в особой связи, существующей между близнецами, и , конечно же, в «спасительных» объятиях.

На днях Дилан и Дейниол отметили свой первый день рождения дома в кругу семьи.

Фото: Vostock-photo

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