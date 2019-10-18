Мимими в квадрате: медсестры-близнецы помогли появиться на свет девочкам-близняшкам

Сестры Тара Дринкард и Тори Говард уже много лет работают медсестрами в больнице Piedmont. До недавнего времени Тара работала в отделении неотложной помощи, но перевелась в родильный блок. Тори же всю жизнь проработала в отделении реанимации новорожденных. Хотя девушки трудились в больнице много лет, им никогда не выпадало шанса поработать вдвоем в одну и ту же смену. Тори и Тара узнали об этой возможности всего за час до появления на свет малышек Эддисон и Эммы. По внутреннему распорядку больницы, при появлении детей на свет, на родах должны присутствовать медсестры из обоих отделений: родильного и реанимации новорожденных. Кроме того, в случае родов двойни, на каждого ребенка должно приходиться по медсестре.

Однояйцевые близнецы Эддисон и Эмма родились с разницей в три минуты. Удивительно, что вплоть до того момента, пока медсестры не взяли новорожденных на руки, никто и не обратил внимания на тот факт, что в родильном блоке находятся две пары близнецов, причем одни помогли появиться на свет другим .

Родители новорожденных девочек, Бреннан и Ребекка, уже успели подружиться с Тарой и Тори. В интервью CNN Бреннан рассказал, что как только дочки подрастут, он обязательно расскажет им трогательную историю их чудесного рождения, которую, как он надеется, они пронесут с собой через всю жизнь.

Пока же молодые родители пользуются советами по воспитанию близнецов, которые они получили от Тары и Тори.