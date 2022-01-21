Микробы-убийцы: устойчивые к антибиотикам бактерии признаны смертельно опасными

Такие показатели занимают третье место по смертности, уступая количеству умерших в результате заражения коронавирусом или туберкулезом.

«Мы подсчитали, что в 2019 году 1,27 миллиона смертей были непосредственно связаны с устойчивостью к антибиотикам (УПП), еще 4,95 миллиона смертей — с резистентностью (сопротивляемостью)», — отметили авторы исследования в статье, которая была опубликована в авторитетном медицинском издании Lancet.

В научном материале сообщается, что данные были получены путем анализа летальных исходов, вызванных заражением 23 видами бактерий в 204 странах и территориях на протяжении 2019 года.

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда в бактериях происходят различные модификации. Тогда микроорганизмы способны значительно снизить эффективность лекарств, разработанных для борьбы с ними, отметили специалисты.