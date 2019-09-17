Микробиологи нашли способ раз и навсегда победить простуду

Этот чудо-белок, живущий в клетках человека, вирус простуды использует для размножения и распространения. Соответственно, прекращение его выработки нашим организмом поможет остановить клетки вируса простуды от размножения.

С помощью технологии редактирования генома, ученые смогли перепрограммировать сначала клетки мышей, а затем и человека таким образом, чтобы они перестали вырабатывать этот белок. Результаты открытия, опубликованные в журнале Nature Microbiology, показали, что генетически модифицированные мыши были абсолютно здоровы, несмотря на то, что у них на протяжении всей жизни отсутствовал специфический белок.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые не не планируют редактировать геном человека, чтобы предотвратить простуду. Вместо этого, их задача найти подходящее лекарство, которое бы имитировало процесс генетического удаления белка с помощью его временного подавления.

По мнению авторов исследования, это должно произойти довольно скоро.

Интересно, что помимо вируса простуды, данная технология не менее эффективна в борьбе с другими вирусами, включая и тот, который вызывает полиомиелит.