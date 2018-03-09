Михаил Ефремов оскандалился перед самарскими зрителями

Во время гастролей московского театра «Современник» актер Михаил Ефремов оказался замешан в скандале. Жители Самары, где труппа выступила в местном театре оперы и балета, утверждают, что в эту среду, 7 марта, исполняющий главную роль в постановке пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим» 54-летний актер вышел на сцену в нетрезвом виде. Представление, ко всему прочему, началось с опозданием. Не стерпев критики, актер «радостно послал матом» зрителей.

«Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», — цитируют СМИ самарскую актрису Аллу Коровкину. Жительницы города — Вероника Землякова, Инна Самойленко, Екатерина Дорофеева, Элеонора Иличева, Ксения Кулик — подтверждают эти слова в своих блогах.

В ответ на многочисленные вопросы он сообщил, что в Самаре «не очень догнали», что ему «завидуют». Информационное агентство ТАСС приводит слова Ефремова: «Дело в том, что это Пинтер [Гарольд Пинтер, английский драматург]. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть». Мужчина категорически отрицает, что был пьян.

Директор «Современника» Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом. По всей видимости, с актером будет проведена беседа после того, как труппа вернется в Москву.

«Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — цитирует Попова информационное агентство ТАСС.

Билеты на спектакль стлили от 4 до 7 тысяч рублей.

Фото: globallookpress