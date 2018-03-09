Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Михаил Ефремов оскандалился перед самарскими зрителями

1 / 8
Михаил Ефремов
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В самарский скандал с Ефремовым вмешался директор «Современника».

Во время гастролей московского театра «Современник» актер Михаил Ефремов оказался замешан в скандале. Жители Самары, где труппа выступила в местном театре оперы и балета, утверждают, что в эту среду, 7 марта, исполняющий главную роль в постановке пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим» 54-летний актер вышел на сцену в нетрезвом виде. Представление, ко всему прочему, началось с опозданием. Не стерпев критики, актер «радостно послал матом» зрителей.

«Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», — цитируют СМИ самарскую актрису Аллу Коровкину. Жительницы города — Вероника Землякова, Инна Самойленко, Екатерина Дорофеева, Элеонора Иличева, Ксения Кулик — подтверждают эти слова в своих блогах.

В ответ на многочисленные вопросы он сообщил, что в Самаре «не очень догнали», что ему «завидуют». Информационное агентство ТАСС приводит слова Ефремова: «Дело в том, что это Пинтер [Гарольд Пинтер, английский драматург]. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть». Мужчина категорически отрицает, что был пьян.

Директор «Современника» Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом. По всей видимости, с актером будет проведена беседа после того, как труппа вернется в Москву.

«Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — цитирует Попова информационное агентство ТАСС.

Билеты на спектакль стлили от 4 до 7 тысяч рублей.

Фото: globallookpress

Гороскоп