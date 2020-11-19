Медсестра вместо противозачаточной инъекции сделала женщине прививку от гриппа

После принятия решения Есения пошла в местный медицинский центр, чтобы кто-нибудь помог ей с инъекцией, однако медсестра по ошибке просто сделала ей прививку от гриппа. Произошло это потому, что работница клиники весь день проводила вакцинацию людей и просто забыла свериться с информацией в карте женщины и по инерции ввела ей препарат для защиты от вируса. Ошибка раскрылась, когда американка вернулась в клинику для повторной инъекции противозачаточного, и врачи заявили ей, что она вновь беременна. В результате у пары в 2012 году родился третий ребенок с редким неврологическим заболеванием — двусторонней перисильвальной полимикрогирией, которая повлияла на его речь, зрение и когнитивные способности.

Пара подала на медицинский центр в суд и спустя 8 лет после начала процесса получила компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, в том числе 7,75 миллионов на медицинские и образовательные расходы, связанные с развитием их дочери-инвалида.

Фото: pixabay

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