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Медсестра несколько лет игнорировала симптомы рака яичников и едва не осталась бесплодной

Теперь девушка призывает всех женщин бережней относиться к собственному здоровью и не повторять ее ошибок.

Австралийская медсестра с ужасом вспоминает, как восемь лет назад ей поставили диагноз рак яичников. Девушке оставался месяц до 25-летия, когда ей позвонил врач и попросил срочно прийти к нему на консультацию. Эмма находилась за пределами страны и попросила отсрочить визит. Тогда специалист озвучил диагноз по телефону.

Эмма вспоминает, что диагнозу предшествовал ряд симптомов,которые она игнорировала. До тех пор, пока не оказалось, что болезнь спрогрессировала до третьей стадии. Рак яичников действительно является одним из самых бессимптомных. При этом легко выявляется с помощью мазка. Но многие женщины далеко не регулярно проходят осмотр у гинеколога. Эмма относилась к их числу.

В итоге медсестра несколько лет игнорировала прибавку в весе, ноющие боли внизу живота, постоянные позывы к мочеиспусканию.

После того, как доктор поставил ей диагноз по телефону, Эмма навестила специалиста в Сиднее, который сказал о необходимости начать химиотерапию.

«Я поехала в больницу с мамой, и мы увидели всех этих людей с капельницами. Вскоре я стала одной из них », - рассказала она Daily Mail

У Эммы было три курса химиотерапии и операция. Врачи спасли ее правый яичник, чтобы в будущем она могла иметь детей. Свою победу над болезнью девушка отпраздновала тем, что научилась подводному плаванию. Также она признает, что пережитый опыт помогает ей в работе с пациентами. Ей легче понять, что чувствуют люди, проходящие через химиотерапию. Эмма в каждого старается вселить надежду собственным примером.

_Фото: Pixabay.com

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