Медики столкнулись с новыми симптомами коронавируса

Именно в Сингапуре за последние несколько дней обнаружили два случая заболевших коронавирусом, у которых первоначально диагностировали лихорадку денге. Виной всему стали симптомы: высокая температура и сыпь, характерные для нее.

Однако лечение не дало результатов и последующие тесты показали инфицирование коронавирусом. Таким образом, высокая температура и сыпь на коже пополнили перечень симптомов COVID-19. Среди них также кашель, заложенность носа, мышечные боли, реже - конъюнктивит и диарея. Эксперты призывают медиков со всей ответственностью подойти к диагностике на коронавирус, пишет The Straits Times.

По состоянию на 10 марта общее число заболевших в мире составляет 114085. Случаи инфицирования зарегистрированы уже в 101 стране мира. Список пополнила Панама и Монголия. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 5,9 % - в тяжелой (4794). Жертвами коронавирусной инфекции стали больше четырех тысяч человек.

Всем, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, необходимо сообщить об этом своему работодателю и удаленно обратиться за медицинской помощью. Работодателям настоятельно рекомендовано измерять температуру у сотрудников и отстранять от работы тех, у кого она повышена.