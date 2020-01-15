Медики описали симптомы нового опасного вируса

О новом типе штамма стало известно после вспышки пневмонии в китайском городе в декабре. Уже зарегистрировано более 40 случаев заболевания, есть жертвы - один мужчина умер. В департаменте здравоохранения предупредили, что симптомы данной пневмонии довольно легко проигнорировать, в то время как медлить нельзя.

На ранних стадиях заболевание проявляется повышенной температурой и кашлем. Далеко не все с такими признаками спешат к врачу, предпочитая продолжать работать и спасаться популярными аптечными средствами. При этом болезнь резко может принять тяжелую форму, особенно у тех, чей иммунитет ослаблен (в зоне риска пожилые люди).

По предварительным данным, большинство заболевших китайцев имели отношение к местному рынку морепродуктов. Но официального подтверждения тому нет.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать, ведь говорить об эпидемии не приходится (слишком маленькие цифры заболевших). По словам Онищенко, медицина в Китае развита на высоком уровне и его коллеги «обязательно что-нибудь придумают». Тем временем о случае заболевания сообщалось уже в Амурской области.