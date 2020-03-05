Медики назвали 5 ключевых признаков приближающегося инфаркта

Американские специалисты из Национального института сердца, легких и крови (США) проанализировали историю болезни людей, переживших инфаркт. Многие из них наблюдались до этого у кардиологов и жаловались на состояние острой сердечной недостаточности - состояние, при котором сердце начинает хуже перекачивать кровь по сосудам. Следующая стадия - инфаркт.

Так, среди признаков сердечной недостаточности значится одышка, когда человеку будто не хватает воздуха. Это объяснимо, если вы взлетели на пятый этаж пешком, но если поднялись на второй и чувствуете недостаток кислорода - нехороший знак. Плюс если привычная физическая активность вдруг стала тяжело даваться.

Одышка часто сопровождается набором веса, особенно в зоне живота. Это еще один тревожный звонок. Количество людей с избыточным весом по всему миру только растет - все они в зоне риска заработать инфаркт. Отечность ног и рук - тоже симптом того, что в организме неполадки. При начальном обращении к терапевту непременно стоит рассказать об этом.

Проанализируйте, как часто вы встаете ночью в туалет. Учащенное мочеиспускание также может символизировать о сердечной недостаточности. Обезвоживание вызывает напряжение, увеличивающее частоту сердечных сокращений и одышку, пишет MedikForum.

Проблемы с пищеварением - еще один неявный симптом сбоя в работе сердечной мышцы. Это могут быть запоры, отсутствие аппетита и чувство тошноты. При всех вышеперечисленных признаках стоит обратиться к терапевту, который направит вас к кардиологу. Последние предупреждают о том, что возраст пациентов с сердечной недостаточностью в нашей стране стремительно снижается.