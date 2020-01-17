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Медики диагностировали у 85-летнего Михаила Жванецкого рак предстательной железы

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Михаил Жванецкий

Фото: Andrei Ladygin/ Global Look press

Сатирик проходит лечение в столичной клинике.

Вести о том, что известному эстрадному артистку и сатирику Михаилу Жванецкому нездоровится, пришли незадолго до Нового года. Теперь стало известно, что он проходит лечение в одной из столичных больниц.

Врачи поставили 85-летнему Жванецкому неутешительный диагноз «рак предстательной железы». Медики отмечают, что у артиста не самая агрессивная форма, сообщает «Московский комсомолец». Но Михаил Жванецкий чувствует себя неважно, а его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Несмотря на нестабильное самочувствие, Михаил Жванецкий прогуливается по больничным коридорам.

Михаил Жванецкий, Бэлла Ахмадуллина и Борис Мессерер

Фото: Natalya Loginova/ Global Look press

В 2019 году у пожилого артиста уже были проблемы со здоровьем — он сломал руку и из-за этого пришлось отменить тур по Германии. Михаил Жванецкий переживает из-за преклонного возраста, но относится ко всему с долей юмора.

«Есть мысли и о смерти. Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и нужно обратиться к врачу», — говорил сатирик.

Фото: Natalia Shakhanova, Andrei Ladygin, Genrietta Peryan, Natalya Loginova/ Global Look press

Видео: Телеканал «Культура»

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