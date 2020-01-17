Медики диагностировали у 85-летнего Михаила Жванецкого рак предстательной железы

В 2019 году у пожилого артиста уже были проблемы со здоровьем — он сломал руку и из-за этого пришлось отменить тур по Германии. Михаил Жванецкий переживает из-за преклонного возраста, но относится ко всему с долей юмора.

«Есть мысли и о смерти. Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном, когда заболею и нужно обратиться к врачу», — говорил сатирик.