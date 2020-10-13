Мечтательность девочки оказалась «детским слабоумием»

Малышка живет в Суиндоне, в английском графстве Уилтшир, вместе с 35-летним отцом Дэвидом и 36-летней матерью Хейли. По словам родителей, девочка всегда была немного неуклюжей, а иногда казалось, что у ребенка были галлюцинации. К тому же Адель часто любила сочинять, а мама и папа называли ее просто мечтательной.

В мае 2020 года у малышки случился первый припадок, неизвестная болезнь обострялась. Однажды малышка перенесла 17 припадков всего за один день. Обеспокоенные родители отвезли ее к врачам, которые диагностировали редкое заболевание. Дополнительные анализы и МРТ обнаружили, что мозг девочки недоразвит.