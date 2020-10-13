Мечтательность девочки оказалась «детским слабоумием»
Малышка живет в Суиндоне, в английском графстве Уилтшир, вместе с 35-летним отцом Дэвидом и 36-летней матерью Хейли. По словам родителей, девочка всегда была немного неуклюжей, а иногда казалось, что у ребенка были галлюцинации. К тому же Адель часто любила сочинять, а мама и папа называли ее просто мечтательной.
В мае 2020 года у малышки случился первый припадок, неизвестная болезнь обострялась. Однажды малышка перенесла 17 припадков всего за один день. Обеспокоенные родители отвезли ее к врачам, которые диагностировали редкое заболевание. Дополнительные анализы и МРТ обнаружили, что мозг девочки недоразвит.
Young girl's daydreaming was 'childhood dementia' and may not live past 10 https://t.co/z4L73TIxqr via @MetroUK #horrific— LadyRos (@LadyRos2) October 12, 2020
Болезнь Баттена поражает центральную нервную систему. По прогнозам врачей, к концу года девочка может потерять зрение и перестать узнавать родителей. К семи годам она, вероятно, будет в вегетативном состоянии. Медики не исключают, что из-за болезни Кларк может не дожить до своего 10-летия.
«Когда у нее впервые появились симптомы, мы просто подумали, что она мечтает. Мы объясняли ее падения неуклюжестью. В четыре года она все еще не говорит в нормальном темпе, поэтому мы отвели ее к логопеду», - уточнил отец девочки. При этом окружающие иногда замечали странности в поведении ребенка.
С момента постановки диагноза Адель лечилась в больнице «Грэйт Ормонд Стрит» в Лондоне - единственном специализированном центре по борьбе с этой болезнью в Великобритании. При этом лекарств, которые могли бы помочь девочке, сегодня нет. «Я никогда не услышу от нее слов, что она любит меня . Все те вещи, которые ты считаешь само собой разумеющимся как родитель, исчезли в одно мгновение», - делится переживаниями отец. Дэвид и Хейли планируют бросить работу, чтобы в будущем стать сиделками для дочери.
Фото: Pixabay.com
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