Материнство после 30 лет может продлить женщинам жизнь

Ведущий автор проекта Паола Себастьяни отметила, что в данном случае речь идет о возможности забеременеть и выносить ребенка естественным путем, а не при помощи искусственного оплодотворения или суррогатного материнства. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что биологические часы женщины «тикают» медленнее: «Женщина, которая может забеременеть на более позднем этапе жизни, скорей всего, имеет тело или репродуктивную систему, которые стареют медленнее», - пояснила ученый.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!