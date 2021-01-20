Материнство после 30 лет может продлить женщинам жизнь
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», американские специалисты провели масштабное исследование и пришли к выводу, что женщины, которые забеременели и родили своего ребенка после 30 лет живут более долгую жизнь. Согласно полученным данным, их средний возраст составляет 95 лет и даже старше. При этом долгожительницы чаще всего становились матерями в 33 года и позднее.
Ведущий автор проекта Паола Себастьяни отметила, что в данном случае речь идет о возможности забеременеть и выносить ребенка естественным путем, а не при помощи искусственного оплодотворения или суррогатного материнства. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что биологические часы женщины «тикают» медленнее: «Женщина, которая может забеременеть на более позднем этапе жизни, скорей всего, имеет тело или репродуктивную систему, которые стареют медленнее», - пояснила ученый.
Фото: depositphotos
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