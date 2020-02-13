32-летняя Стэйси Уорсли остается должна еще 54 478 фунтов стерлингов. Это деньги, которые были собраны для оплаты лечения ее больного раком 6-летнего сына. С болезнью мальчик боролся два года. Редкий вид рака – нейробластому - у Тоби обнаружили в январе 2017 года. На лечение потребовалось 140 тысяч фунтов стерлингов. Таких денег у семьи не было, поэтому они сразу обратились за помощью к неравнодушным людям. На призыв откликнулся футбольный клуб «Лидс Юнайтед». Игроки и персонал собрали общую сумму, необходимую для оплаты медицинских расходов Тоби в его борьбе с раком. В это же время мама мальчика, медсестра по профессии, решила увеличить сумму на лечение и начала играть в азартные игры онлайн. Проиграв крупную сумму, она решила отыграться, но по факту еще больше ушла в минус. Всего она проиграла 100 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.Увы, никакие собранные деньги не помогли мальчику - он умер спустя два года борьбы с болезнью. А женщину приговорили к условному срока в два года и обязали выплатить потраченные деньги. Суд также принял во внимание тот факт, что мать не потратила на себя ни копейки и была ошарашена постигшим ее горем. К слову, ее действия не оказали влияния на лечение ребенка - всю помощь он получал вовремя.Медсестру отстранили от работы на год. Сейчас стало известно, что она вернулась к своей профессиональной деятельности. Уорсли благодарна комиссии за это решение. У женщины также растут двое детей: восьми и трех лет. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!