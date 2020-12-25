Мать вынуждена выбирать, какому из двоих больных детей отдать почку для пересадки

Как сообщает онлайн-портал The Sun, за последние 4 года семья Сары, ее мужа Дэррила и их детей Ноа, Ариэль и Каспера столкнулась с вихрем анализов и госпитализаций. Все трое страдают от аутизма, но у старших – Ноя и Ариэль – также обнаружен ген, вызывающий нефронофтиз – заболевание почек, нарушающее их работу, из-за чего они не могут жить без регулярного диализа и нуждаются в скорейшей трансплантации.

К сожалению, отец в качестве донора не подходит, в то время как Сара совместима с обоими детьми. «Было действительно трудно осознать, что и Ною, и Ариэль нужна почка, а я могу отдать только одну. Это невероятно трудное решение, которое, к сожалению, за меня никто принять не может. Как мама я, естественно, хочу сделать все возможное, чтобы избавить своих детей от любой боли, но я в тупике», – призналась Сара.