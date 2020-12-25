Мать вынуждена выбирать, какому из двоих больных детей отдать почку для пересадки
Как сообщает онлайн-портал The Sun, за последние 4 года семья Сары, ее мужа Дэррила и их детей Ноа, Ариэль и Каспера столкнулась с вихрем анализов и госпитализаций. Все трое страдают от аутизма, но у старших – Ноя и Ариэль – также обнаружен ген, вызывающий нефронофтиз – заболевание почек, нарушающее их работу, из-за чего они не могут жить без регулярного диализа и нуждаются в скорейшей трансплантации.
К сожалению, отец в качестве донора не подходит, в то время как Сара совместима с обоими детьми. «Было действительно трудно осознать, что и Ною, и Ариэль нужна почка, а я могу отдать только одну. Это невероятно трудное решение, которое, к сожалению, за меня никто принять не может. Как мама я, естественно, хочу сделать все возможное, чтобы избавить своих детей от любой боли, но я в тупике», – призналась Сара.
Кошмар британской семьи начался в 2016 году, когда Ариэль было всего 11 лет. Внезапно она начала отставать по учебе в школе и сильно уставать. Симптомы сначала были незаметными, но постепенно стали нарастать и уже через несколько месяцев у девочки появились боли в животе. После посещения врача и ряда анализов выяснилось, что ее почки функционируют всего на 25%, потому со временем ей может понадобиться трансплантация. Тогда же родители сдали анализы, чтобы узнать, смогут ли они стать донорами – подошла только мать девочки, что немного успокоило их. Однако Сара и Дэррил понятия не имели, что у их сына Ноа та же проблема, что и у его сестры. Выяснилось это в 2019 году, когда история начала повторяться. Тесты показали, что почки мальчика уже практически полностью отказали, и он нуждается в диализе, ситуация осложнилась еще и сопутствующим заболеванием желудка, из-за которого его постоянно тошнило. Обоим детям нужна пересадка, но мать имеет право отдать только одну. К счастью, о проблемах семьи Бингхэм узнал один из друзей, пожелавший остаться неизвестным, и пожелал пожертвовать Ноа свою почку, чтобы Сара смогла спасти жизнь Ариэль.
Фото: depositphotos
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