Мать впервые увидела новорожденного сына, проведя две недели в коме

27-летняя Бэкки Рул из Великобритании родила сына раньше срока. Женщина поспешила в госпиталь с жуткой мигренью и тошнотой. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении - помимо состояния матери тревогу внушало учащенное сердцебиение плода.

Малыш родился здоровым (4 кг) и был переведен в детское отделение особого ухода, а вот его мать продолжила бороться за жизнь. Женщина перенесла серию эпилептических припадков. Ее доставили в специализированный центр Уолтона в Ливерпуле, где ее поместили в медицинскую кому. Врачи обнаружили у молодой матери менингоэнцефалит - воспаление мозга - и боялись, что она не выживет. Перед последующей операцией ей сделали инъекции стероидов.

Спустя две недели девушку вывели из комы. На какое-то время она потеряла память, способность распознавать вкусы и чувствовать голод или сытость. Врачи уверены, что к жизни женщину вернул ее малыш Джексон - матери сразу дали воссоединиться с ним, пишет The Sun.

Сейчас Бэкки приходит в себя и наслаждается материнством. Рядом с ней и сыном ее бойфренд и отец ребенка.

Ранее мы писали о женщине, которая оказалась разлученной с сыном из-за поставленного ему диагноза коронавирус. У 8-летнего мальчика рак мозга и пока он не может быть с матерью, так как ему положен карантин.