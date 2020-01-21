Мать стеснялась новорожденной дочери из-за огромных родимых пятен на теле

27-летняя молодая мать скрывала новорожденную дочь от посторонних глаз из-за родимых пятен на теле девочки фиолетового цвета. Малышка родилась с патологией. Сара Фэрроу стеснялась показывать реальные фото Лейси-Ди в соцсетях, считая, что ее обвинят в избиении собственного ребенка. Пятна на теле девочки похожи на огромные синяки, которые еще называют «пятнами портвейна».

Спустя шесть недель после рождения Лейси-Ди мама решила опубликовать ее фото без фильтров и ретуши, сообщает Daily Mail. Опасения молодой женщины оказались не напрасными: некоторые стали писать, что ребенок выглядит больным и это ненормально.

Но Сара преисполнена решимости. Она поняла, что не вправе стыдиться собственной дочери, ведь малышка не виновата в том, что родилась такой. Причина ее пятен на теле - неразвившиеся должным образом кровеносные сосуды. В Великобритании есть статистика: на тысячу детей рождается трое младенцев с подобной патологией.

Женщина считает, что должна быть храброй и сделать так, что бы по мере взросления Лейси-Ди не испытывала комплексов из-за внешности.