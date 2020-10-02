Мать родила седьмого ребенка и узнала, что ей осталось жить несколько месяцев
Как передает британский онлайн-портал The Sun, бывшая медсестра заподозрила неладное, когда лекарства не помогли. Она обратилась к врачу, который назначил ей сканирование, показавшее, что у нее онкологию легких с метастазами в грудной клетке, костях и позвоночнике, также доктора подозревают у нее рак крови. Сейчас Саманта проходит лучевую и иммунотерапию, а ее семья вынуждена открыть сбор средств, чтобы не потерять дом в случае ее смерти, так как женщина 2 года назад перестала оплачивать страхование собственной жизни, чтобы покрыть этими выплатами кредит за жилье.
Старшая дочь Саманты, Кира, сказала, что хотя ее мама иногда жаловалась на боли в груди, новость о том, что у нее рак оказалась для всех полной неожиданностью. «Я просто не знаю, как маме удается оставаться позитивной в такой ситуации. Она просто потрясающая, – сообщила девушка, добавив, что во время беременности с ее близким человеком все было хорошо. – Мы всегда знали, что у нее слабые легкие, но не ожидали таких новостей».
Врачи сначала сказали женщине, что ей осталось жить не больше года, а в прошлом месяце объявили, что лечение не очень эффективно, потому этот срок сократился максимум до месяца. Саманта признается, что надеется, что медики ошибаются, но все равно старается подарить своим детям как можно больше позитивных воспоминаний о ней. «К сожалению, малышка Лейла не сможет запомнить меня, но, с другой стороны, ей не будет больно, как другим моим деткам», – поясняет она.
Фото: depositphotos
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