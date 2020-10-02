Мать родила седьмого ребенка и узнала, что ей осталось жить несколько месяцев

Старшая дочь Саманты, Кира, сказала, что хотя ее мама иногда жаловалась на боли в груди, новость о том, что у нее рак оказалась для всех полной неожиданностью. «Я просто не знаю, как маме удается оставаться позитивной в такой ситуации. Она просто потрясающая, – сообщила девушка, добавив, что во время беременности с ее близким человеком все было хорошо. – Мы всегда знали, что у нее слабые легкие, но не ожидали таких новостей».

Врачи сначала сказали женщине, что ей осталось жить не больше года, а в прошлом месяце объявили, что лечение не очень эффективно, потому этот срок сократился максимум до месяца. Саманта признается, что надеется, что медики ошибаются, но все равно старается подарить своим детям как можно больше позитивных воспоминаний о ней. «К сожалению, малышка Лейла не сможет запомнить меня, но, с другой стороны, ей не будет больно, как другим моим деткам», – поясняет она.

Фото: depositphotos

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