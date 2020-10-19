Мать рассказала о редком заболевании сына, из-за которого он остался без кожи

Медики объяснили, что случай Леннона – проявление этой болезни в тяжелой стадии. Она известна как токсический эпидермальный некролиз.

Редкое заболевание, поражающее кожу, слизистую оболочку, гениталии и глаза, было настолько серьезным, что мальчик «выглядел как пострадавший от ожогов», медикам пришлось перевязать почти все части его тела.

Врачи давали неблагоприятные прогнозы, думая, что ребенок не выживет. Однако, по словам Николы, медики из детской больницы Манчестера сделали невероятное. «Мы просто стояли у его постели и молились, чтобы он выжил», - отметила мать мальчика. На данный момент Леннон выздоравливает, использует ходунки, а его кожа обновляется «как у младенца».