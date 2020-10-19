Мать рассказала о редком заболевании сына, из-за которого он остался без кожи
Однажды женщина разбудила пятилетнего сына Леннона и заметила, как с его щеки буквально сполз большой кусок кожи. Она тут же позвала своего 38-летнего бойфренда Леона Таунсенда, который поднял мальчика с кровати. По его словам, этот момент был шокирующим: со спины ребенка тоже «отвалилась» кожа. «Это было похоже на то, если бы он был облит кипятком», - уточнила мать ребенка.
‘Doctors were trying everything they could, but told us to prepare for the worst. That was on the Friday and they didn’t think he would make it to Monday, so we got him baptised'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) October 19, 2020
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Ошеломленные британцы тут же обратились к врачам. Мальчик был доставлен в больницу Блэкберна. Поначалу врачи были сбиты с толку и посоветовали обезумевшим родителям приготовиться к худшему. После серии биопсий у него было диагностировано редкое кожное заболевание, называемое синдромом Стивенса-Джонсона, которое обычно появляется из-за неблагоприятной реакции на лекарства или инфекции.
Медики объяснили, что случай Леннона – проявление этой болезни в тяжелой стадии. Она известна как токсический эпидермальный некролиз.
Редкое заболевание, поражающее кожу, слизистую оболочку, гениталии и глаза, было настолько серьезным, что мальчик «выглядел как пострадавший от ожогов», медикам пришлось перевязать почти все части его тела.
Врачи давали неблагоприятные прогнозы, думая, что ребенок не выживет. Однако, по словам Николы, медики из детской больницы Манчестера сделали невероятное. «Мы просто стояли у его постели и молились, чтобы он выжил», - отметила мать мальчика. На данный момент Леннон выздоравливает, использует ходунки, а его кожа обновляется «как у младенца».
Фото: Pixabay.com
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