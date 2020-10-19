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Мать рассказала о редком заболевании сына, из-за которого он остался без кожи

Жительница британского города Ланкашир Никола Грэнтэм рассказала о редком заболевании сына, из-за которого кожа отваливается с его тела кусками, пишет Metro.

Однажды женщина разбудила пятилетнего сына Леннона и заметила, как с его щеки буквально сполз большой кусок кожи. Она тут же позвала своего 38-летнего бойфренда Леона Таунсенда, который поднял мальчика с кровати. По его словам, этот момент был шокирующим: со спины ребенка тоже «отвалилась» кожа. «Это было похоже на то, если бы он был облит кипятком», - уточнила мать ребенка.

Ошеломленные британцы тут же обратились к врачам. Мальчик был доставлен в больницу Блэкберна. Поначалу врачи были сбиты с толку и посоветовали обезумевшим родителям приготовиться к худшему. После серии биопсий у него было диагностировано редкое кожное заболевание, называемое синдромом Стивенса-Джонсона, которое обычно появляется из-за неблагоприятной реакции на лекарства или инфекции.

Медики объяснили, что случай Леннона – проявление этой болезни в тяжелой стадии. Она известна как токсический эпидермальный некролиз.

Редкое заболевание, поражающее кожу, слизистую оболочку, гениталии и глаза, было настолько серьезным, что мальчик «выглядел как пострадавший от ожогов», медикам пришлось перевязать почти все части его тела.

Врачи давали неблагоприятные прогнозы, думая, что ребенок не выживет. Однако, по словам Николы, медики из детской больницы Манчестера сделали невероятное. «Мы просто стояли у его постели и молились, чтобы он выжил», - отметила мать мальчика. На данный момент Леннон выздоравливает, использует ходунки, а его кожа обновляется «как у младенца».

Фото: Pixabay.com

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