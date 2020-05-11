Мать потерявшего из-за рака зрение мальчика рассказала, как распознать опухоль с помощью фотографии

По словам женщины, у Рокки было 90%-ое зрение в правом глазу и только 10% - в левом: «Фактически он ослеп на левый глаз, – пояснила она, – но мы этого не понимали. Я просто заплакала. Рак был прямо на линии сетчатки, потому сын и не видел. Но если бы опухоль распространилась на зрительный нерв, это могло бы вызвать опухоль головного мозга». К счастью, негативное развитие событий не подтвердилось. Мальчик перенес 6 сеансов химиотерапии, и развитие опухоли на правом глазу удалось остановить, но на левом она продолжала расти. Из-за этого Рокки год проходил лазерное лечение, криотерапию и повторный курс химиотерапии, но рак быстро прогрессировал, и в конце концов врачи приняли решение удалить мальчику левый глаз.

В конце марта мальчику сделали операцию – и это произошло как раз вовремя, потому что затем все больницы закрылись из-за коронавируса. «Когда ему сделали операцию, первая ночь была просто ужасна. К счастью, Рокки еще слишком мал, чтобы понять, что с ним произошло. Мы же примирились с этим. Главное, чтобы он выздоровел, а потом ему сделают хороший искусственный глаз», – отметила Кара, добавив, что, кажется, болезнь осталась позади – по крайней мере, так говорят последние тестирования, однако не стоит исключать, что рак мог дать метастазы. Чтобы исключить такую вероятность, мальчику назначен еще один курс химиотерапии.

Кара в своем посте в Facebook призвала всех родителей быть внимательнее и поделилась простым тестом, как можно определить, есть ли у вашего малыша ретинобластома. Надо всего лишь сфотографировать своего ребенка со включенной вспышкой и затем с выключенной. На снимке со вспышкой вы увидите либо белое пятно, либо странное свечение. «В любом случае это будет очень необычно. Сделайте это, потому что важнее всего в данном вопросе ранняя диагностика заболевания. Если бы не ждали три месяца и сразу пошли к офтальмологу, возможно, все бы обернулось совсем по-другому. Кроме того, обязательно просите врачей проверять вашим малышам глазки – особенно если они еще совсем маленькие и не могут вам пожаловаться», – написала Кара в своем обращении к родителям.

Фото: facebook, depositphotos

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