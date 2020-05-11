Мать потерявшего из-за рака зрение мальчика рассказала, как распознать опухоль с помощью фотографии
Фото: facebook
Кара рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, что Рокки – ее второй ребенок и она впервые заподозрила, что что-то не так, когда ему было около 4,5 месяцев, ей показалось, будто в одном его глазу пятнышко, похожее на мраморное, кроме того, он периодически немного косил. Однако врач общей практики не был обеспокоен ее тревогами, потому не сразу назначил ей с сыном прием к офтальмологу. Это немного успокоило женщину, но она все же решила настоять на том, чтобы посетить специализированного врача.
После встречи с окулистом стало ясно, что все очень серьезно: Рокки и его мать пригласили в клинику, занимающуюся болезнями глаз, уже через 2 дня после консультации. «На приеме в больнице нам с мужем сказали, что у сына рак глаза, и со следующей недели нам предстоят 6 месяцев химиотерапии. У нас закружилась голова от шока. У нашего дорогого мальчика Рокки была диагностирована генетическая форма ретинобластомы в возрасте 7,5 месяцев», – поделилась своими впечатлениями Кара, добавив, что главные признаки этого заболевания, которому подвержены в основном дети до 5 лет, – необычное белое отражение на зрачке, косоглазие, изменение радужной оболочки, красный или воспаленный глаз в совокупности с плохим зрением.
По словам женщины, у Рокки было 90%-ое зрение в правом глазу и только 10% - в левом: «Фактически он ослеп на левый глаз, – пояснила она, – но мы этого не понимали. Я просто заплакала. Рак был прямо на линии сетчатки, потому сын и не видел. Но если бы опухоль распространилась на зрительный нерв, это могло бы вызвать опухоль головного мозга». К счастью, негативное развитие событий не подтвердилось. Мальчик перенес 6 сеансов химиотерапии, и развитие опухоли на правом глазу удалось остановить, но на левом она продолжала расти. Из-за этого Рокки год проходил лазерное лечение, криотерапию и повторный курс химиотерапии, но рак быстро прогрессировал, и в конце концов врачи приняли решение удалить мальчику левый глаз.
В конце марта мальчику сделали операцию – и это произошло как раз вовремя, потому что затем все больницы закрылись из-за коронавируса. «Когда ему сделали операцию, первая ночь была просто ужасна. К счастью, Рокки еще слишком мал, чтобы понять, что с ним произошло. Мы же примирились с этим. Главное, чтобы он выздоровел, а потом ему сделают хороший искусственный глаз», – отметила Кара, добавив, что, кажется, болезнь осталась позади – по крайней мере, так говорят последние тестирования, однако не стоит исключать, что рак мог дать метастазы. Чтобы исключить такую вероятность, мальчику назначен еще один курс химиотерапии.
Кара в своем посте в Facebook призвала всех родителей быть внимательнее и поделилась простым тестом, как можно определить, есть ли у вашего малыша ретинобластома. Надо всего лишь сфотографировать своего ребенка со включенной вспышкой и затем с выключенной. На снимке со вспышкой вы увидите либо белое пятно, либо странное свечение. «В любом случае это будет очень необычно. Сделайте это, потому что важнее всего в данном вопросе ранняя диагностика заболевания. Если бы не ждали три месяца и сразу пошли к офтальмологу, возможно, все бы обернулось совсем по-другому. Кроме того, обязательно просите врачей проверять вашим малышам глазки – особенно если они еще совсем маленькие и не могут вам пожаловаться», – написала Кара в своем обращении к родителям.
Фото: facebook, depositphotos
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