Во время кормления ребенка грудью женщина обнаружила сыпь, оказавшуюся признаком онкологии

Кроме того, малышка Уна стала так неохотно брать ее правую грудь, что Нессе даже пришлось сцеживать молоко, чтобы облегчить дискомфорт. Молодой матери пришлось вернуться к своему врачу, который направил ее на УЗИ и маммографию, заподозрив, что опухоль может быть абсцессом. Женщине, несмотря на лечение, не становилось лучше, и она в глубине души начала подозревать, что у нее онкология. Биопсия подтвердила ее подозрения. Врачи диагностировали ей трижды негативный рак молочной железы – редкую и очень агрессивную опухоль. Британка была уверена, что ее шансы поправиться очень высоки, пока не изучила свою болезнь в Интернете.

Оказывается, ее карценома выглядит, как паутина, а не как новообразование, потому на сканировании сначала не даже не обнаружилась, выживаемость при ней очень низкая. Нессе очень повезло обнаружить онкологию на ранней стадии: «Вероятно, единственная причина, по которой у меня появилось уплотнение, что рак «застрял» в молочном протоке. Единственным симптомом в моем случае обычно является только сыпь и чувствительность. Если бы я не кормила младенца, никогда бы не нашла проблему. Моя малышка спасла мне жизнь», – пояснила она. В итоге врачи провели британке мастэктомию и курс химиотерапии, сейчас уже ясно, что эту войну она практически выиграла.

Фото: depositphotos

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