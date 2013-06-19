passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мать и ее больной раком сын оказались разлучены из-за коронавируса

Мальчик помещен в карантин.

30-летняя Виктория Моррисон воспитывает 8-летнего сына Тайлера с тяжелым диагнозом - у мальчика опухоль мозга, а именно диффузная внутренняя мостовая глиома. Статистика, которую приводит издание The Mirror, гласит, что только один страдающий этим заболеванием из ста выживает в течение пяти лет. Врачи разводят руками: смерть может наступить гораздо раньше, например, в течение четырех месяцев после поставки диагноза.

Однако Тайлер живет после приговора врачей уже полгода: он самостоятельно передвигается и обслуживает себя. Есть положительные сдвиги: последние анализы показали, что опухоль уменьшилась.

Однако в семью пришла новая беда. У сына Виктории диагностировали коронавирус. У мальчика все типичные признаки: кашель, температура, мышечные боли, слабость. Врачи настоятельно рекомендовали изолировать сына от семьи - таковы требования карантина.

Сейчас школьник живет с бабушкой - мама не может с ним общаться и очень переживает по этому поводу. Женщину не отпускает мысль о том, что смерть может разлучить ее с сыном, ей хочется проводить с ним все время. Но пока это невозможно. Также мама и сын порознь проведут грядущий в Великобритании День матери.

Виктория решила сосредоточиться на сборе денег для лечения сына. Речь идет об экспериментальной операции, которую могут провести в Сиэтле. На нее потребуется 350 000 фунтов (больше 32 млн рублей).

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!