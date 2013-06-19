Мать и ее больной раком сын оказались разлучены из-за коронавируса

30-летняя Виктория Моррисон воспитывает 8-летнего сына Тайлера с тяжелым диагнозом - у мальчика опухоль мозга, а именно диффузная внутренняя мостовая глиома. Статистика, которую приводит издание The Mirror, гласит, что только один страдающий этим заболеванием из ста выживает в течение пяти лет. Врачи разводят руками: смерть может наступить гораздо раньше, например, в течение четырех месяцев после поставки диагноза.

Однако Тайлер живет после приговора врачей уже полгода: он самостоятельно передвигается и обслуживает себя. Есть положительные сдвиги: последние анализы показали, что опухоль уменьшилась.

Однако в семью пришла новая беда. У сына Виктории диагностировали коронавирус. У мальчика все типичные признаки: кашель, температура, мышечные боли, слабость. Врачи настоятельно рекомендовали изолировать сына от семьи - таковы требования карантина.

Сейчас школьник живет с бабушкой - мама не может с ним общаться и очень переживает по этому поводу. Женщину не отпускает мысль о том, что смерть может разлучить ее с сыном, ей хочется проводить с ним все время. Но пока это невозможно. Также мама и сын порознь проведут грядущий в Великобритании День матери.

Виктория решила сосредоточиться на сборе денег для лечения сына. Речь идет об экспериментальной операции, которую могут провести в Сиэтле. На нее потребуется 350 000 фунтов (больше 32 млн рублей).