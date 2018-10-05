Мария Погребняк госпитализирована с нервным срывом и истощением

Супруга футболиста Павла Погребняка стала получать гневные комментарии от фолловеров. Чтобы исправить ситуацию, Мария купила смартфоны на личные деньги и отправила их выигравшим, однако жесткая критика в ее адрес не прекратилась. Не выдержав психологического давления, Погребняк оказалась в клинике с нервным срывом и истощением — ее и так небольшой вес снизился до отметки в 42 килограмма.

Как сообщает портал Woman.ru, сейчас Мария проходит лечение, а после выписки планирует обратиться к адвокатам.

Фото и видео: Instagram