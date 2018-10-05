Мария Погребняк госпитализирована с нервным срывом и истощением

На днях еще одна знаменитость, помимо Ольги Бузовой, столкнулась с последствиями действий мошенников в Сети. Мария Погребняк устроила в своем Instagram так называемый «гив» — акцию, когда звезда просит подписаться на другие аккаунты в Сети и сулит счастливчикам ценные призы. Однако создатели этого розыгрыша обманули победителей, прислав им батарейки в коробках вместо обещанных гаджетов.
Супруга футболиста Павла Погребняка стала получать гневные комментарии от фолловеров. Чтобы исправить ситуацию, Мария купила смартфоны на личные деньги и отправила их выигравшим, однако жесткая критика в ее адрес не прекратилась. Не выдержав психологического давления, Погребняк оказалась в клинике с нервным срывом и истощением — ее и так небольшой вес снизился до отметки в 42 килограмма.
Как сообщает портал Woman.ru, сейчас Мария проходит лечение, а после выписки планирует обратиться к адвокатам.
Фото и видео: Instagram