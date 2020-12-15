Малышева перечислила самые полезные продукты для легких

Рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Именно они обладают противовоспалительным эффектом, при употреблении скумбрии бронхиальная астма протекает значительно легче. Куркума, в свою очередь, приводит к снижению воспалительных реакций при хронической обструктивной болезни легких.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал о ранних симптомах рака легких, которые не стоит игнорировать, ведь чем быстрее будет выявлено заболевание, тем выше вероятность удачного решения проблемы.

Особенно, по словам Каприна, вас должны насторожить повышенная температура, кровяные выделения и боли в теле. Ведь если у вас какое-то время держится повышенная температура, без каких-либо сопутствующих симптомов простудных заболеваний, то значит с организмом что-то не так и нужно срочно обратиться к врачу.