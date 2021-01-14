Малышева перечислила главные ошибки россиян при обморожении

Как уточнила специалист, люди по незнанию опускают сильно охлажденные конечности в горячую воду, а этого делать не стоит. Она напомнила, что начинать надо с воды температуры тела. Еще одной ошибкой россиян является растирание снегом. Это только травмирует поврежденную часть тела.

Малышева подчеркнула, что при обморожении не рекомендуется растираться спиртом или употреблять алкоголь. Если первое просто неэффективно и не приводит к расширению сосудов, то употребление спиртного способно только притупить боль.