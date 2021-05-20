Малышева напомнила, симптомом каких болезней может быть повышенное потоотделение
Потоотделение — естественный физиологический процесс терморегуляции, выполняющий жизненно важные функции: он регулирует теплообмен и поддерживает оптимальный водно-солевой баланс. Однако иногда может возникать повышенное потоотделение, которое вызывает дискомфорт, снижет качество жизни и считается признаком многих заболеваний.
Теледоктор и ведущая популярной программы «Жить здорово!» Елена Малышева перечислила, на что надо обращать внимание при повышении потливости. Об этом сообщает Inforeactor.ru.
«Первая болезнь — лейкоз, для него характерна потливость под утро. Если есть инфекционный процесс, а для лейкоза это нормально, иммунная клетка передает сигнал в мозг, где центр терморегуляции дает сигнал и выделяется пот», — пояснила Малышева. По ее словам, если подобные симптомы наблюдаются у вас утром, лучше обратиться ко врачу и пройти обследование, чтобы исключить риск развития страшной болезни.
Впрочем, в любое время суток обильное потоотделение должно настораживать, оно может быть симптомом гипертиреоза, свидетельствовать о повышенной функции щитовидной железы и указывать на наличие ВИЧ.
Фото: starface
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