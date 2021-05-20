Малышева напомнила, симптомом каких болезней может быть повышенное потоотделение

Потоотделение — естественный физиологический процесс терморегуляции, выполняющий жизненно важные функции: он регулирует теплообмен и поддерживает оптимальный водно-солевой баланс. Однако иногда может возникать повышенное потоотделение, которое вызывает дискомфорт, снижет качество жизни и считается признаком многих заболеваний.

Теледоктор и ведущая популярной программы «Жить здорово!» Елена Малышева перечислила, на что надо обращать внимание при повышении потливости. Об этом сообщает Inforeactor.ru.