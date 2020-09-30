Маленький мальчик едва не ослеп из-за резиновой игрушки для ванной

«Его глаз был настолько опухшим, что белок буквально выкатился и не давал векам закрыться, а радужную оболочку почти не было видно из-за красноты. Сам Бейлор начал гореть, и измерение температуры показало, что у него сильная лихорадка», – рассказала Иден, добавив, что даже не подозревала, что в резиновые игрушки может оставаться вода, ведь она выжимает их и моет после каждого использования, чтобы они не заплесневели. Врачи сделали ребенку компьютерную томографию, которая показала, что у него серьезная бактериальная инфекция кожи. «Медики предупредили меня, что в худшем случае мой сын может потерять зрение. К счастью, нам повезло и этого не произошло», – объяснила Иден. По словам специалистов, произошло это из-за того, что внутри игрушек скапливались болезнетворные бактерии, которые попали в организм малыша через слизистую. Чтобы оградить других родителей от подобного, встревоженная мать рекомендовала избавиться от них, потому что вымыть их изнутри просто невозможно.

Фото: pixabay

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