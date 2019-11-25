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Маленькая точка на носу 31-летней женщины оказалась раком кожи и оставила 9-сантиметровый шрам

31-летняя Кейт Флинн из Манчестера заметила у себя на носу небольшую корочку размером с точку, поставленную шариковой ручкой. Поначалу женщина приняла ее за царапину, которая в последствие оказалась злокачественным новообразованием.

Первые полгода Кейт пыталась избавиться от ненавистной корочки с помощью увлажняющего крема. Корочка то отпадала, то появлялась вновь. И даже тот факт, что пятнышко кровоточило каждый раз после умывания, не вызвал у Кейт никаких подозрений. Когда и через год, после использования всевозможных кремов, корочка не прошла, женщина подумала, что имеет дело с экземой или бактериальной инфекцией, и обратилась к дерматологу. К тому времени пятнышко увеличилось до размера маленькой монеты. Дерматолог диагностировал у Кейт солнечный кератоз - предраковое повреждение, которое, если оставить без лечения, может привести к раку кожи.

Доктор прописал женщине гель для местного применения. Однако после года использования геля корка стала еще больше. Тогда врач назначил биопсию, результаты которой повергли женщину в шок. Подтвердился ее самый главный страх: у Кейт диагностировали базальноклеточную карциному - рак кожи, не относящийся к меланоме.

Карцинома разрослась настолько сильно, что врачам потребовалось более шести часов, чтобы удалить пораженный участок кожи, который далее требовал пластической операции по реконструкции носа. Врачам пришлось взять лоскут кожи со лба Кейт и перевернуть его на нос таким образом, чтобы сохранить доступ крови к тканям. На то, чтобы кожа прижилась, потребовалось около 4 недель, после чего хирурги окончательно отделили лоскут кожи со лба женщины. Все это время у нее на лице была открытая рана, которую после удалось зашить.

Сегодня о перенесенном раке кожи Кейт напоминает 9-сантиметровый шрам, растянувшийся на пол-лица. И хотя женщина и признается, что иногда ей не совсем комфортно общаться с людьми, которые не знают ее истории, тем не менее она безмерно счастлива, что вообще осталась жива.

Фото: Vostock-photo

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