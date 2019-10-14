Мальчику, больному раком, взамен ампутированного колена пришили голеностопный сустав

7-летнего Остина Дегнэна из штата Иллинойс после жалоб на сильную боль в левой ноге, которая мучала его в течение нескольких дней, родители отвезли в отделении скорой помощи.

Врач назначил мальчику рентген, который показал аномальное новообразование. Дальнейшие тесты, включая МРТ -сканирование, выявили у Остина рак кости - остеосаркому. Это заболевание проявляется в виде опухоли, которая растет непосредственно в костной ткани. Согласно статистике, у детей с этим типом рака кости один из самых низких показателей выживаемости среди всех детских онкологических заболеваний.

Доктора сообщили родителям мальчика, что единственный способ спасти жизнь их сыну - ампутировать верхнюю часть ноги, включая как раковую, так и здоровую кость, и провести так называемую ротационную пластику.

Это значит, что на место ампутированной части ноги пришивается нижняя часть со стопой, развернутой на 180 градусов, позволяя таким образом голеностопному суставу выполнять роль колена , а маленьким пациентам в дальнейшем носить более функциональные протезы.

Эту операцию часто предлагают детям с раком костей. В отличие от традиционного протезирования, ротационная пластика дает ребенку возможность вести привычный образ жизни: прыгать на батуте, бегать, ездить на велосипеде и даже заниматься спортом. Это значит, что как только новый протез будет готов, у Остина появится шанс самостоятельно ходить и играть с друзьями.

Отец Остина поделился с Daily mail, что поначалу было очень странно видеть новую ногу мальчика. Развернутая на 180 градусов стопа, пришитая к коленке, вызывала шок даже у взрослых людей. И хотя сейчас это не самое приятное зрелище, в дальнейшем, с новым протезом, жизнь Остина будет гораздо легче.

Родители мальчика счастливы, что рак отступил, и у их сына будет нормальное детство в окружении сверстников.