Мальчик, весивший при рождении всего 450 грамм, выжил вопреки прогнозам врачей

Малыш Финн родился недоношенным, весом всего 450 грамм, в одном из госпиталей американского города Орландо. Сразу же после рождения мальчика перевели в неонатологическую реанимацию детской больницы, где он более 100 долгих дней боролся за жизнь, именно поэтому фанаты и прозвали его «Борец Финн».

На радость поклонникам, сопереживавших мальчику на протяжении почти четырех месяцев, родители Финна, Джессика и Крис Хилл, разместили в своем аккаунте в социальной сети видео выписки мальчика из больницы, которое моментально облетело все телевизионные каналы США.

Джессика и Крис Хилл, прошли долгий путь, прежде чем принести в дом долгожданного младенца. Пара боролась с бесплодием долгих 9 лет, испробовать в буквальном смысле все - от попыток забеременеть естественным путем до ЭКО, однако все старания были безрезультатны.

Джессика и Крис почти оставили надежду стать родителями, как судьба преподнесла им щедрый подарок. Супругам удалось «усыновить» 2 эмбриона от одной семейной пары. Однако уже после первого цикла ЭКО, один из эмбрионов оказался нежизнеспособным. Тем не менее, второй быстро прижился, и совсем скоро Джессика узнала, что наконец-то станет мамой. Ее беременность стала настоящим чудом как для врачей, так и для них с Крисом.

Однако в середине беременности что-то пошло не так… Из-за образовавшего большого тромба, уже на 24 неделе беременности у Джессики неожиданно отошли воды, а еще через несколько часов у нее родился сын, который весел меньше полукилограмма. Малыш был настолько крошечным, что размер отпечатков его ножек были меньше, чем десятикопеечная монетка. У мальчика практически не было шанса на выживание. Однако, вопреки самым пессимистичным прогнозам врачей, «Борец Финн» выкарабкался и покинул реанимацию спустя 113 дней.

Посвященная мальчику страничка в социальных сетях продолжает регулярно обновляться, радуя поклонников малыша хорошими новостями. На днях Финн с родителями посетил педиатра для своего первого профилактического осмотра. Похоже, что все худшее осталось позади.